Se roban avión del aeropuerto ‘Mariano Matamoros’ de Temixco

Cuernavaca, Mor.- La tarde de este martes, personal del aeropuerto ‘Mariano Matamoros’, ubicado en el municipio de Temixco, informó que dos pilotos no autorizados sustrajeron, sin abrir plan de vuelo, un avión Jet Hawker 700 de pasajeros que se encontraba en el hangar FBO de la empresa ICCS.

La noche de este día, autoridades estatales confirmaron a través de un comunicado que los pilotos que se llevaron el Hawker 800 matrícula XB-PYZ no tenían plan de vuelo y aún así despegó, a pesar de que tampoco tenía autorizado volar como lo exige la Ley de Aviación Civil, requisitos que todo operador y prestador de servicios debe seguir.

El comunicado refiere que autoridades de la terminal fueron notificadas que aproximadamente a las 11:00 horas de este martes, el inspector en turno de la Agencia Federal de Aviación (AFAC) comunicó el hecho.

Con base en los registros de seguridad en el acceso al aeropuerto, alrededor de las 08:20 horas arribaron al filtro V3 de la terminal aérea tres varones.

Ahí fueron revisados por personal de seguridad y por elementos de la Guardia Nacional, punto hasta el que acudió Marcos Ramírez Espinosa, oficial de operaciones de ICCS, con Tarjeta de Identificación Aeroportuaria (TIA) vigente número 40871, quien tramitó el procedimiento de ingreso de las tres personas con “TIA de visitantes con acompañante”, firmando carta responsiva según procedimiento.

Posterior a revisión y no habiendo encontrado ningún artículo restringido en sus pertenencias, abordaron el vehículo particular de Marcos Ramírez, una pick up doble cabina marca Nissan, llevándolos hacia el hangar.

Alrededor de las 10:00 horas, los sujetos recargaron combustible directamente del autotanque de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), haciendo el pago por este servicio con tarjeta de crédito.

Con base en información de la autoridad aeronáutica, el avión se encontraba bajo resguardo, desde el pasado 10 de agosto, de la empresa International Corporate & Cargo Services, S.A. de C.V. (ICCS), con la cual este aeropuerto mantiene una relación contractual vigente para su operación como una base fija de operaciones debidamente autorizada por la Agencia Federal de Aviación Civil.

Testigos refieren que entre las 10:30 y 11:00 horas, los sujetos entraron abastecieron el avión de combustible y se lo llevaron sin presentarse en la comandancia y sin mostrar identificaciones.

Incluso, refirieron que cuando el avión despegó estuvo a punto de provocar un accidente, pues estaba por aterrizar una aeronave de las escuelas de aviación que trabajan en este recinto.

Posteriormente el personal de la torre de control presuntamente informó a los tripulantes que el vuelo no estaba autorizado y al preguntarles a dónde se dirigían, no respondieron, sin embargo, estos no hicieron caso y elevaron el jet que funcionaba como taxi aéreo, con matrícula XB-PYZ; este fue recepcionado por el hangar de la FBO, desde hace un mes.

Asimismo, el personal de seguridad informó que de manera atípica, en el momento en que ocurrió el robo, arribó una manifestación al estacionamiento de este recinto, misma que habría distraído la atención de policías, militares y elementos de la Guardia Nacional que resguardan el lugar, pues presumen que mientras se atendía al contingente que protestaba “de manera intensa”, se facilitó la sustracción de la nave.

Y es que, a decir del personal que labora ahí, cuando un avión va a despegar los militares y/o elementos de la Guardia Nacional siempre toman datos de quiénes están a punto de despegar; sin embargo, este protocolo supuestamente no sucedió, debido a la distracción de la protesta que es inusual en el sitio, que además está alejado del Centro de la capital.