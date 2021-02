Se entrega acusado de violencia sexual contra la médica Mariana Sánchez

Tuxtla Gutiérrez, CHIAPAS.- Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez, acusado de haber violentado sexualmente a la médica Mariana Sánchez Dávalos, muerta el pasado 28 de enero en el interior de un cuarto de la clínica rural de la comunidad Nueva Palestina, ubicada en el municipio de Ocosingo, se entregó voluntariamente la tarde de este jueves en oficinas del Tribunal de Justicia del estado de Chiapas, para que se sigan las investigaciones en su contra.

En un video que graba una de las personas que lo acompañaron, cuando se entrega en las oficinas de un Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del municipio de Ocosingo, Fernando Pérez, también médico en la comunidad Nueva Palestina, dice: “Me voy a entregar de manera voluntaria a comparecer o lo que corresponda legalmente, para resolver el caso en el que se me está imputando y esclarecer la situación que ocurrió en el centro de Salud de Nueva Palestina”.

“Me están acusando de situaciones delicadas y muy graves. Yo no he incurrido en ninguna de esas situaciones que se me imputan, pero la ley ha sido injusta con nosotros, nuestra familia ha sido agredida (…) armados arremetieron nuestras propiedades, arremetiendo físicamente a mi familia”, dice en el video, en relación a los cateos de las viviendas donde se le ha buscado.

“Hoy me vengo a entregar voluntariamente para que ya termine la violencia y persecución injusta en contra de mi familia. Vamos a enfrentar la situación legal que se me imputa, espero que esto se resuelva de la manera más favorable para un servidor (…) no hay necesidad del lujo de violencia”, dice antes de entrar a las oficinas del Tribunal de Justicia.

Momentos después de que entra, policías ministeriales lo sacan en una camioneta, para ser trasladado a la capital del estado.

Cabe recordar que al siguiente día de que el cuerpo de Mariana Jiménez es localizado, el personal que trabajaba en la clínica, entre ellos Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez, declaró ante las autoridades sobre el hecho.

En ese momento, según consta en el expediente penal, él declara que no tenía contacto con Mariana Jiménez, y que el día que ella muere él no se encontraba en el lugar.

Cuando hizo esta declaración, no se le había vinculado a ningún delito, fue días después cuando Lourdes Dávalos, madre de Mariana Jiménez, dio a conocer la situación de acoso sexual que vivió su hija desde meses antes de su muerte. Ella denunció que el médico Fernando había intentado entrar a su cuarto en la clínica.

Por su parte, la Fiscalía informó en un comunicado que Fernando Pérez Jiménez quedó detenido como probable responsable del delito de hostigamiento sexual en agravio de Mariana Jiménez.

La dependencia recordó que esta aprehensión se suma a la de la también médico Analí Correa Hernández, directora de la clínica, quien fue detenida el pasado 5 de febrero acusada del delito de abuso de autoridad también en agravio de la médica Mariana.

