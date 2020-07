Se ampara contra aprehensión alcalde de Cuernavaca por investigación de presunto enriquecimiento

El presidente municipal de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, obtuvo este miércoles, de un juez federal, una suspensión provisional contra cualquier acto ministerial o judicial en su contra con número 468/2020, ello relacionado con la investigación que realiza la Fiscalía Anticorrupción en Morelos, por presunto enriquecimiento ilícito en su contra y cinco funcionarios más de la comuna.

Este día, el edil encabezó una reunión con integrantes de su gabinete y el cuerpo jurídico, donde también se analizaron los últimos hechos en torno a la investigación que realiza la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y que derivó en dos operativos de elementos policiales en las oficinas de la tesorería de la ciudad.

"Como cualquier persona, estoy sujeto a derechos y obligaciones, y por ello, he recurrido a una solicitud de amparo ante la justicia federal, mismo que me fue concedido; esto para estar en condiciones de continuar laborando mientras se desahoga el proceso, teniendo confianza en las instituciones que, como lo he manifestado, no encontrarán nada ilícito en mi actuar”, aseguró.

Villalobos Adán que a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción y su titular, Juan Salazar Núñez han actuado "desproporcionados, excesivos y abusivos" en dicha indagatoria pues acusó que se llevaron archivos documentales lo que violaría la Ley de Protección de datos personales que, supuestamente busca comprobar el desvío de más de 60 millones de pesos como lo denunció un particular en marzo pasado, acción que a decir del edil, es represalia de excolaboradores que fueron despedidos.

“Dejemos que las instituciones hagan su trabajo y nosotros continuemos haciendo el nuestro; tenemos por delante muchas acciones que por la pandemia han quedado pendientes, pero que retomaremos en la forma de recorridos, inspecciones, supervisiones y entrega de obras en beneficio de la comunidad”, adelantó el edil.

Villalobos Adán es investigado por la presunta adquisición de bienes inmuebles y vehículos de lujo, entre estos dos departamentos de lujo en el condominio 'Averanda' en Cuernavaca, dos más en un fraccionamiento de Acapulco y dos motocicletas valuadas arriba de los 700 mil pesos, en las que supuestamente adquirió a nombre de amigos cercanos y funcionarios actuales de la comuna, dicha denuncia con fotografías y facturas se tiene copia en poder del Financiero.

Y es que su salario anual, -señala la denuncia-, como edil de la capital morelense no coincide con el costo de los bienes supuestamente adquiridos durante los dos años que lleva al frente de la ciudad e incluso existen pruebas en la carpeta de investigación en poder de la fiscalía, que los llevó a requerir documentos relacionados con el tema.

Ayer, el fiscal anticorrupción, Juan Salazar, negó que se excedieran en el operativo, ya que en una primera diligencia, directivos del ayuntamiento negaron proporcionar la documentación requerida por los agentes del ministerio público, en tanto, dijo que se tuvo que realizar un cateo con elementos armados, ante dicha negativa, en la acción incluso, dijo el fiscal, tenían permitido romper candados y cerraduras.

Al respecto, el representante legal del edil, Jesús Águilar García, confirmó vía telefónica que si bien aún no tienen acceso a la carpeta de investigación en poder de la FEEC, el juzgado segundo de distrito le otorgó la suspensión y en aproximadamente se tendrá definitiva en 10 días.

“Bajo la información que se manejó y bajo el cateo (del 13 de julio), nos amparamos contra una orden de aprehensión del edil”, concluyó.