Rompen sesión solemne diputados morelenses, acusan que el PES protege a legislador acusado de violación

Cuernavaca, Mor.- Un grupo de más de 15 diputadas de diversos partidos suspendieron la sesión solemne de hoy al inaugurarse el Tercer Año de Ejercicio Constitucional, por la presencia del diputado Marcos Zapotitla, quien enfrenta una denuncia por violación, acto que calificaron como inmoral y cínico.

Las diputadas, en su mayoría de Morena, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, con pancartas en mano, protestaron que el diputado Marcos Zapotitla Becerro ha sido protegido por el Partido Encuentro Social (PES) para evitar ser destituido, por lo que le advirtieron que no van a continuar en sesiones hasta que el legislador demuestre que es inocente.

“Es indignante para nosotros tener que soportar esta situación, por ello hemos comentado en el grupo parlamentario de Morena, que no vamos a continuar si no se hace lo socialmente correcto y que el PES asuma que uno de sus integrantes (Zapotitla Becerro) lastima a todas las mujeres del estado”, señaló la diputada Keila Figueroa.

Con la consigna “No es legal, es moral” las diputadas exigieron a Marcos Zapotitla que renuncie al cargo, ya que se ha convertido en un problema de ingobernabilidad, pues al no esclarecer su caso, los trabajos al interior del legislativo seguirán parados.

A su vez, la diputada del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, señaló que “el cinismo” de Marcos Zapotitla lastima a todas las mujeres del país, pero además muestra la imagen de un Congreso “que no es capaz de convencer a un compañero de hacer lo socialmente correcto como cualquier ciudadano morelense, si no es culpable saldrá libre y si lo es será castigado como cualquier persona acusada de violación”, sentenció.

Las diputadas y diputados exigieron al presidente de la mesa directiva del PES, Alfonso de Jesús Sotelo, a las diputadas del PRI y del PAN, Rosalina Mazari y Dalila Morales, respectivamente, para que se vote el desafuero de Marcos Zapotitla y que la Fiscalía esclarezca su caso.

Las legisladoras comentaron que sus compañeras del PRI y del PAN no han asistido a las sesiones de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para elaborar el dictamente que deberá votarse en pleno para desaforarlo, situación que provocó que los asesores jurídicos de la víctima interpusieran una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por la dilación del caso, pues a decir de los representantes legales, “los diputados han retrasado el caso, lo que impide que la víctima tenga acceso a la justicia de manera pronta”, señaló en entrevista el abogado, Carlos Gibran Haro Álvarez.

El asesor jurídico de la víctima informó en entrevista para EL FINANCIERO que desde que se reveló la denuncia contra Zapotitla y la FGE solicitó al Congreso el desafuero, han detectado que el legislador del PES ha tramitado ocho amparos, para evitar su remoción.

Sin embargo, el pasado 26 de enero el legislador acusado de violación consiguió la suspensión 1250/2020 y 1251/2021 ante el Juzgado Quinto de Distrito, el secretario de acuerdos en funciones de juez, Horacio Hernández Sotelo, con residencia en Cuernavaca que determinó “que no se dicte ni ejecute la resolución final al procedimiento de declaración de formación de causa que se sigue en su contra”.

Esto con el afán de “ganar tiempo” y que el proceso que pudo resolverse en menos de un mes, se haya extendido a tal grado que el diputado logró ampararse y no se enfrentará al juez, si no hasta que concluya la LIV legislatura.

EL FINANCIERO investigó que se trata del mismo juzgado federal que hace unos meses otorgó una suspensión al presidente municipal de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, para evitar que fuera separado del cargo, como medida cautelar dictada por un juez estatal, después de que fue vinculado a proceso por el delito de cohecho.

EL PES SE DEFIENDE Y ASEGURA NO PROTEGER A NADIE

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, refirió que los diputados del PES no pretenden proteger a Marcos Zapotitla; sin embargo, señaló que la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, a cargo del legislador José Casas, no ha sesionado para elaborar el dictamen de desafuero y por ello no se ha podido destituir.

Sin embargo, a pesar de que al hacerse pública la denuncia el PES lo separó del grupo parlamentario, no han mostrado el documento que acredite que ya no pertenece a dicha fuerza política.