Retiran registro a la marca ‘Mequila Mariachi’, un aguardiente portugués que aparentaba ser tequila

El Tribunal de Propiedad Intelectual (TPI) de Portugal anuló el registro de la marca ‘Mequila Mariachi’ por no contener tequila y no respetar la denominación de origen; así que ese producto no podrá ser comercializado más, informó el Consejo Regular del Tequila (CRT).

Mequila se ostenta en puntos de venta físicos y en línea como una bebida de la categoría licores y cremas producida con un grado alcohólico de 37.5 grados.

La marca aludida es un aguardiente y fue denunciada por el CRT ante la Autoridad Alimentaria y Económica (ASAE) de Portugal, por hacer referencia al tequila. Ya se han decomisado mil 750 litros y 28 mil 750 etiquetas cuya imagen confunde a los consumidores, haciéndoles pensar que contiene el destilado mexicano. La incautación fue estimada en 12 mil 500 euros, es decir, más de 273 mil pesos mexicanos.

La empresa comercializadora interpuso un recurso judicial para continuar con su uso, pero el TPI determinó la sentencia de nulidad del registro debido a que se constata una relación de afinidad con el destilado, y tan solo la reproducción de la secuencia gráfica ‘equila’ supone una acentuada proximidad fonética con la bebida mexicana.

El tribunal también argumentó un riesgo de confusión por parte del consumidor, además de que las denominaciones protegidas por el Acuerdo de Lisboa no se pueden considerar genéricas, pues se encuentran protegidas y su apropiación por parte de terceros es ilícita.

Tan solo en Portugal, donde se producía la marca sancionada, han crecido los envíos de tequila en un 10.7 por ciento de enero a octubre de 2020, al ubicarse en los 42 mil 355 litros.

El tequila es la primera denominación de origen mexicana protegida por la Unión Europea (UE) como indicación geográfica, y Europa es el segundo mercado más importante para las exportaciones del destilado mexicano.

Información del CRT refiere que debido a la popularidad del tequila en todo el mundo, se han detectado versiones fuera de norma, que no cumplen con las disposiciones de sanidad, en otros cuatro países, y ya se ha logrado retirar algunas marcas de esos mercados, mientras que en otros están en proceso.

En Australia se retiraron tres marcas, cuyos productos representaban una contaminación química y se comercializaban bajo las identidades: Los Cabos, Cactus y Reba Reba. En tanto, en Malasia se detectaron productos que ostentaban la palabra 'tequila' sin serlo.

En Filipinas y Argentina se detectó un producto y sendos casos están en estudio.

