Rescate de mineros en Pasta de Conchos costaría mil 700 mdp

Alrededor de mil 700 millones de pesos estima la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que cueste el rescate de los cuerpos de los 35 mineros fallecidos hace 14 años en el accidente de la mina Pasta de Conchos, en la región carbonífera del estado.

La Comisión Federal de Electricidad sería la encargada de realizar los estudios específicos para ingresar a la mina, para que el rescate quede a cargo del Gobierno federal, detalló la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcaide en reunión con familiares de los carboneros fallecidos en el municipio de Sabinas.

“La otra opción de no seguir no seguir con el rescate y que el presidente pueda firmar un decreto y que no se pueda volver a explotar esta zona; esta opción considera edificar un memorial y un panteón con todos los nombres de los mineros que murieron en este accidente”.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social dijo que cualquiera que sea la decisión que tomen los deudos, la indemnización de 3.7 millones de pesos, será entregada a cada núcleo familiar.

“No solo es la reparación del daño, si no también una reparación colectiva que tiene que ver con intervenciones en la región; y una parte que tiene que ver con la no repetición, con la capacitación y profesionalización de la supervisión para que no vuelva a suceder un accidente como el sucedido”.

La decisión tomada por los familiares de los trabajadores del carbón será dada a conocer el 14 de septiembre, en reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.