Quiere Gerardo Vargas lo mejor para Morena en Sinaloa

Culiacán, Sin.- El aspirante a la candidatura para la gubernatura de Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, sabe que a pesar de puntear en las encuestas para ser el candidato por el partido Morena, debe fortalecer su trabajo para convencer a todas las fuerzas del partido para que vean en él a su mejor opción.

En entrevista con el diario EL DEBATE de Sinaloa, Vargas Landeros señaló que sea quién sea el candidato de Morena, se deben sumar fuerzas para que el partido le arrebate al PRI el poder que tiene en este momento.

“Yo me siento bien, pero eso no es suficiente en la política. Me siento satisfecho de lo que estoy haciendo. Tengo un gran equipo de trabajo. Estuve un grupo muy importante de morenos, de esos morenos muy apasionados.

“Tuve más pláticas con empresarios en Mazatlán, son increíbles. Con ganaderos, con pescadores, con la clase política de otros partidos, que me dicen: ´Gerardo nada más no digas porque se nos van a echar encima´ Sé que tengo que cerrar fuerte. Lo estoy haciendo. Estoy en lo que es la película del día a día”, aseguró Gerardo Vargas Landeros.

El aspirante morenista está en el entendido de que las encuestas para conocer al candidato de Morena iniciaron el pasado 15 de noviembre y serán hasta el 15 de diciembre, pero desconoce qué empresa encuestadora realiza el proceso.

“Son quince entidades federativas . Yo no sé en lo personal cuándo le tocará a Sinaloa ni qué encuestadoras van a venir o si es por parte del Comité Ejecutivo de Morena, pero eso no quiere decir nada.

“Estoy trabajando mucho por tierra, por aire, haciendo todo lo necesario para que la gente recuerde que Gerardo Vargas Landeros siempre ha estado en la política social de Sinaloa”, destacó.

En los resultados entregados la semana pasada por la encuestadora Masiva Caller, Gerardo Vargas Landeros, puntea la preferencia del electorado de Morena con un 36 por ciento, mientras que Rubén Rocha Moya tiene el 29.5 por ciento.

Esta misma empresa señaló que, de acuerdo a su encuesta, si el día de hoy fuera las elecciones para gobernador, Morena con Gerardo Vargas Laneros en la boleta de elecciones, ganaría la gubernatura con 25.89 por ciento, seguido por el PRI con 16.10 por ciento y el PAN con 12.96 por ciento.

El periódico El Universal de la Ciudad de México entregó resultados similares en la última encuesta que realizó y si las elecciones fueran hoy Gerardo Vargas Landeros y Morena ganarían la gubernatura con 24.4 por ciento, seguidos por el PRI con 13.9 por ciento y el PAN quedaría muy atrás con apenas el 6.7 por ciento.

La empresa encuestadora Demoscopia Digital también señaló a Gerardo Vargas Landeros como el aspirante predilecto de los votantes de Sinaloa, pues con él en la boleta de elecciones el margen de triunfo para Morena sobre el PRI sería de más de nueve puntos porcentuales.

Si Vargas Landeros fuera el candidato morenista el triunfo pronosticado por Demoscopia Digital sería con un porcentaje aproximado del 25.89 por ciento, mientras que el PRI podría obtener un 16.10 por ciento, del voto si el candidato fuera Mario Zamora.