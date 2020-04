Puerto Vallarta cavará 500 fosas dobles por coronavirus

Arturo Dávalos, alcalde de Puerto Vallarta, propuso medidas extremas luego de que se confirmara en esa demarcación el primer caso confirmado de coronavirus.

Mientras los gobernantes se preparan con ventiladores mecánicos, insumos médicos y acondicionan hospitales para enfrentar la pandemia y salvar el mayor número de vidas, el presidente municipal se alista para una contingencia funesta con 500 fosas dobles.

“A través de Servicios Públicos Municipales estamos trabajando en los panteones y, Dios no lo quiera, tocamos madera todos, pero no queremos que nos agarre desprevenidos, estamos haciendo 500 fosas dobles en los panteones del municipio. Dios no lo quiera, pero debemos de prepararnos, ojalá no pase a mayores esto y la gente entienda que no debe de andar en la calle, si no tiene nada que hacer”, dijo el funcionario durante una sesión de ayuntamiento.

El número de espacios funerarios resulta mayor que el de las camas de hospital con las que cuenta el municipio, que son 466. Asimismo, hay 133 espacios en los servicios de urgencias y 42 para terapia intensiva, donde también se cuenta con 78 ventiladores.

Según el personal de la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ), la persona que dio positivo a las pruebas PCR de COVID-19 es un hombre de 35 años de edad, que presentó síntomas muy leves, por lo que no había requerido ser hospitalizado y es un caso de contagio importado.

En tanto, el edil dijo que durante las noches salen cuadrillas municipales para sanitizar espacios públicos, como bancas y teléfonos.

El alcalde propuso también la habilitación de siete refugios temporales para 699 personas, y de ser necesario se puede habilitar el centro de convenciones.

Asimismo, anunció una bolsa de 20 millones de pesos para garantizar alimento a siete mil 500 familias, por lo que también reducirá su sueldo a la mitad, y el de los directores y regidores en un 20 por ciento.