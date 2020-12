Puebla pasará de semáforo amarillo a naranja por incremento de contagios de COVID-19

Puebla.- Ante el ascenso de la curva de contagios del nuevo coronavirus, principalmente en la capital del estado, el gobernador Luis Miguel Barbosa anunció que la entidad regresa a semáforo naranja, subrayando que la gente "debe tenerle miedo al COVID".

A semanas del llamado Buen Fin, que llevó a que miles de poblanos salieran a las calles para aprovechar ofertas comerciales, la tendencia de contagios ha aumentado, superando los 100 por día (130 en promedio).

Al corte de este jueves, se registraron 200 nuevos contagios con lo que se alcanzó un acumulado de 42 mil 267 casos positivos, de los cuales, mil 27 siguen activos en 57 municipios, según cifras estatales.

El alza de contagios es muy preocupante, derivada del aumento en movilidad y del comercio ambulante desbordado y sin control en Puebla Capital. Para el gobierno de Puebla no estamos en amarillo, estamos en NARANJA y anunciaremos nuevas medidas, no podemos ser indiferentes. pic.twitter.com/QCKeVIWQ27 — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) December 3, 2020

El ejecutivo responsabilizó de ello al municipio de Puebla, principalmente por la tolerancia al comercio informal, por lo que dijo que este viernes anunciará una serie de medidas que tomará al respecto.

“Llamó a los poblanos a tenerle miedo al COVID, no le perdamos miedo al COVID sufrido, la pérdida de familiares y amigos que se descuidaron un momento; el anuncio de la vacuna no resuelve, será la vacuna, no su anuncio”, sentenció en rueda de prensa.

Actualmente se encuentran 442 personas hospitalizadas, de las cuales 82 cuentan con ventilación mecánica y hay 18 nuevos decesos, llegando a un total de 5 mil 393 muertes.

Te recomendamos:

¿AMLO será de los primeros en ponerse la vacuna de Pfizer contra COVID-19? Esto responde

UNAM extiende suspensión de reuniones e intercambios académicos hasta marzo de 2021