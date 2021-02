Presentan denuncia ante Instituto Electoral de Baja California contra Jorge Hank por frases misóginas

Tijuana, BC.- La activista Rebeca Maltos Garza, directora general de la agrupación Gente Diversa de Baja California y coordinadora del Observatorio Electoral Ciudadano, presentó una denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género, ante la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Electoral Estatal por los comentarios hacia las mujeres de parte del precandidato a la gubernatura de Baja California por el Partido Encuentro Solidario (PES), Jorge Hank Rhon.

“Es una denuncia en la que buscamos un procedimiento especial sancionador, que interpusimos en el Instituto Estatal Electoral en contra del precandidato Jorge Hank Rhon y el Partido Encuentro Solidario (PES) por violencia política contra la mujer en razón de género”.

Explicó que se debe a las frases “que aventó” el precandidato en su registro. Agregó que la violencia política contra la mujer en razón de género tiene que ver con prejuicios y estereotipos discriminatorios en contra de la participación política de las mujeres.

Advirtió que se trata de un delito electoral desde el 13 de abril del año pasado, cuándo se hizo una reforma completa a ocho leyes; entre ellas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Partidos, etcétera.

“Pedimos la intervención de la autoridad electoral para que establezca medidas cautelares. En particular pedimos que el precandidato se disculpe, que sea una disculpa pública honesta, que lleve a cabo algunas acciones de talleres sobre lo que es la violencia política contra la mujer en razón de género y sobre lo que son las masculinidades positivas. También el partido político, que es la instancia responsable en esta reforma electoral, de que los y las candidatas, precandidatos, directivos o afiliados no lleven a cabo conductas misóginas, discriminatorias que violen los derechos políticos de las mujeres. El partido político también debe disculparse e iniciar estos procesos de capacitación”.

Apuntó que estarán atentos a la respuesta del órgano electoral porque debe que ser rápida y no un proceso burocrático. Dijo que no hay un plazo en particular, pero como se trata de un proceso especial sancionador y una medida cautelar, tiene que ser rápida la respuesta.

“Necesitan evidencias y pruebas, pero con las redes sociales pues ya pusimos todas las evidencias. Hay videos, hay publicaciones en redes sociales y en los medios de comunicación donde el precandidato en una rueda de prensa le preguntan y da esas respuestas que ya todo mundo sabe, no van a tener que buscarle mucho”.