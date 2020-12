Posponen vacunación contra COVID-19 en Coahuila por retraso en entrega de dosis de Pfizer

La vacunación contra el COVID-19 no iniciará en Coahuila el martes 22 de diciembre, como estaba programado por el Gobierno federal. Se pospondrá debido a que la vacuna no llegó, ya que las dosis no han llegado a la entidad.

El Gobierno del estado, encabezado por Miguel Ángel Riquelme Solís, informó este lunes que está a la espera de que la logística de Pfizer sea resuelta para que en los próximos días se defina la entrega, y proporcione las vacunas para iniciar en toda la entidad la aplicación a personal de salud.

En un comunicado, informó que las autoridades estatales ya tienen todo listo para la campaña de vacunación para cuando reciban el material y las vacunas.

“Como se ha informado oportunamente, el protocolo diseñado por el Estado, para la aplicación de las vacunas COVID en las sedes del Batallón de Infantería en Saltillo, el Hospital Militar en Torreón, el Batallón de Infantería de Ciudad Frontera y el Regimiento de Piedras Negras, se ha cumplido en tiempo y forma”, dijo el gobierno encabezado por Miguel Ángel Riquelme.

El 19 de diciembre, Riquelme anunció que la Secretaría de Salud de Coahuila recibió el primer embarque de jeringas y diluyentes para la aplicación de la vacuna.

Se tenía planeado que el plan de vacunación contra el COVID-19 en Coahuila iniciara el 22 de diciembre, en jornadas de aplicación de 875 dosis diarias para inmunizar a 17 mil 500 profesionales de la salud, aplicadas en una primera etapa que terminaría el 10 de enero, y habría una segunda etapa del 11 al 31 de enero del 2021.

En total serán 35 mil dosis de la vacuna que se aplicarían en las dos etapas señaladas.

Coahuila y la Ciudad de México son los dos primeros estados en donde se planteó iniciar la vacunación contra el coronavirus.

