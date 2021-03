Otorgan 'La Cruz de diamante' a dirigente de RSP Veracruz

El presidente estatal en Veracruz del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Antonio Lagunes Toral, será galardonado con el premio "La Cruz de Diamante", que otorga el Consejo de Empresarios de la Cultura, Artes e Historia, debido a su historia de crecimiento inspiracional.

La notificación a dicha distinción, fue entregada en un conocido café del centro de la capital del Estado por Bernardo Barrios Rodríguez representante del Consejo Mexicano de Empresarios de la Cultura, Arte e Historia A.C., quien felicitó por su exitosa trayectoria empresarial y política, que lo ha convertido en uno de los hombres más exitosos y destacados en el estado.

Antonio Lagunes Toral, agradeció a su familia, a Dios y a todos sus compañeros y amigos que forman parte de su equipo de trabajo y de RSP.

“Agradezco a mi Madre quien fue padre y madre para mí, inculcándome los valores del trabajo desde pequeño y la disciplina, para luchar por mis sueños, sin olvidarme de dónde vengo, pero con la mente fija hacia donde me dirijo.

“Sin ella, no estaría el día de hoy aquí siendo galardonado, recuerden que un servidor tuvo que dejar la escuela desde jovencito, para apoyar a mi madre con los gastos de la casa, no me da pena decir que fui carpintero, electricista, bolero, vendedor de verduras, gelatinas, paletas, etc.”, señaló el dirigente estatal de RSP.

Lagunes Toral lidera el proyecto del partido RSP que en Veracruz que busca romper con la hegemonía del oficialista Morena, presentando una lista de candidatos, que en su mayoría nunca han tenido experiencia en el medio político.

Bajo la conducción de Antonio Lagunes, RSP presentará a 30 candidatos para competir por las diputaciones hacia el Congreso de Veracruz, 20 candidaturas para buscar llegar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al menos 180 aspirantes a alcaldes, de los 212 municipios que existen en ese estado.

En apenas cuatro años, el político veracruzano logró posicionar a Redes Sociales Progresistas como una de las opciones que pueden competirle a la mayoría morenista, que ocupa el Congreso Veracruzano.

La ceremonia donde se entregarán los galardones se realizará el próximo 6 de mayo en un reconocido hotel de Boca del Río, Veracruz.