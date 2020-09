Organizaciones feministas toman simbólicamente las instalaciones de la Fiscalía General de Morelos

Este martes, organizaciones feministas tomaron simbólicamente las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Morelos para exigir un alto a los feminicidios, la desaparición de mujeres y la violación de jóvenes y niñas, así como la falta de legislación para aprobar el aborto en todo el país y en la entidad.

Las activistas de la Red Colectivas del Estado de Morelos marcharon ataviadas de negro, verde y morado desde la zona de Buena Vista al norte de la capital morelense y recorrieron la avenida Emiliano Zapata, cargando una bandera morada y pendones con consignas que claman justicia y “Ni una menos”.

“No olvidamos a ninguna”, refería una de las cartulinas. “Esto es pelear como niña”, “el Gobierno no me cuida, me cuidan mis amigas”, “no están perdidas, fueron desaparecidas para ser prostituidas”, entre otras frases, fueron las que resaltaron durante la movilización.

Al mismo tiempo hicieron pase de lista de las mujeres que participaron durante la lucha de la Independencia de México y enunciaron “a cada una de las heroínas que nos dieron matria”.

También llamaron al fiscal general, Uriel Carmona Gándara, a dar resultados oportunos en los casos de feminicidios, desaparición de mujeres y violaciones ocurridas en la demarcación.

Asimismo, sumaron la exigencia para esclarecer el asesinato del activista indígena Samir Flores Soberanes, quien era opositor a la termoeléctrica en Huexca, Yecapixtla.

También reclamaron que se otorgara sentencia mínima a los feminicidas de Mariana Leticia “N”, de 21 años, quien era estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y fue asesinada brutalmente en mayo de 2019 por dos excompañeros, esto por negarse a tener relaciones sexuales con ellos.

En este acto, las organizaciones reprocharon la agresión policiaca hacia sus compañeras activistas que se manifestaron en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de México.

Al bloquear los accesos de la FGE, el contingente de feministas cubrió una patrulla de la Policía Morelos con la bandera morada. Después colocaron en la entrada un letrero grande color purpura con la leyenda: Justicia, nosotras no olvidamos, nosotras no perdonamos y colocaron algunas cartulinas en contra del machismo, acompañados del hashtag #FuimosTodas.

Actualmente, Morelos suma más de 400 feminicidios desde 2015 a la fecha y tiene ocho municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), por lo que autoridades estatales y organizaciones civiles han pedido a la Federación que la AVG, sea emitida en todo el estado.