Olga Sosa pide licencia al pleno de la Cámara de Diputados

Con un total de 82 iniciativas presentadas, la diputada federal por el distrito 8 de Tampico, Olga Sosa Ruiz, pidió licencia al pleno de la Cámara de Diputados, su trabajo es el más destacado de todos los representantes populares que ha tenido el Estado de Tamaulipas en los últimos 20 años.

Con 15 iniciativas aprobadas por el pleno de la Cámara, todas ellas en beneficio de mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y población en general, la abanderada de la 4T destacó “esto no sería posible si la gente no me hubiera permitido conocerlos, escucharlos, gracias a que me dieron lo oportunidad de saber sus opiniones, las cosas pueden ser distintas; las y los escuchamos porque hacerlo supone marcar una diferencia, la diferencia de no ser indiferente ante las necesidades y solicitudes de la gente”.

La diputada tampiqueña ha impulsado la violencia digital o ley Olimpia, la reconstrucción mamaria, el turismo médico, así como protocolos educativos y laborales para combatir el acoso y hostigamiento sexual que afecta principalmente a las mujeres, además apoyó a comunidades vulnerables como los sordos. Olga Sosa propuso al menos 50 puntos de acuerdo para exhortar a las autoridades federales, estatales y municipales a que cumplan con sus responsabilidades.

De los 44 diputados federales que han representado a Tamaulipas de 1997 al 2021, Olga Sosa ha sido la diputada con el mayor número de iniciativas presentadas a título propio; en cuanto a iniciativas aprobadas, su trabajo individual representa el trabajo de los últimos 10 años de todos los representantes tamaulipecos.

Olga Sosa tiene 15 iniciativas aprobadas, el segundo tamaulipeco en la lista, Diego Hinojosa logró 6 iniciativas aprobadas y formó parte de la legislatura del 2000-2003, hay 3 diputados con 4 iniciativas aprobadas y cuatro con 3 cada uno, así lo indican datos del Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación.

La LXIV legislatura concluye labores el 31 de agosto del presente año, en dicha legislatura la representante por Tampico fue partícipe en los debates sobre la creación de la guardia nacional, la paridad total, el sistema nacional de cuidados, la marina mercante, desplazamiento forzado y otros más en materia educativa, cultural, económica y de salud.

Para la tamaulipeca “estos cambios no pueden suceder sin la ayuda de la gente, sin un Gobierno humanista que respete la justicia y defienda la libertad de su población”.