Oaxaca decreta confinamiento voluntario por 10 días por mayor contagios de COVID-19

OAXACA.- El gobierno de Oaxaca decretó un “confinamiento voluntario” por 10 días, debido al aumento de contagios por el COVID-19 y defunciones sobre todo en las zonas del Istmo de Tehuantepec y en la Cuenca del Papaloapan.

A través de un mensaje grabado y transmitido en redes sociales y en el canal de televisión oficial, el gobernador Alejandro Murat fustigó a quienes no han hecho caso a los llamados de mantenerse en su domicilio y salen a la calle sin tener ninguna actividad sobresaliente que llevar a cabo.

“Ha sido pública y notoria la conducta de algunos ciudadanos que contra todo principio de preservación de la salud y la vida han participado en todo tipo de celebraciones y congregaciones públicas y esto no puede seguir así”, dijo.

“Tomemos conciencia de que esta enfermedad existe y no tiene cura y solo tú puedes detenerla; no salgas de casa si no tienes a que salir y extrema las medidas de precaución”, sostuvo.

El mandatario estatal confirmó que en las ultimas dos semanas los casos COVID positivos se incrementaron de forma sustancial, por lo que ya son 190 nuevos casos de contagios, así como siete decesos, mientras que la cifra acumulada es de 8 mil 704 casos confirmados de SARS-2 y un total de 824 muertes por la misma enfermedad.

De acuerdo al gobernante, el confinamiento de carácter voluntario entrará en vigor en el primer minuto de este lunes 20 y culminará el miércoles 29, con el fin de frenar la ola de contagios que azota al estado; paralelamente recordó a los ciudadanos que el uso del cubrebocas es de carácter obligatorio, y que esta medida no debería dejarse de lado.

Murat Hinojosa hizo hincapié en que la Cuenca del Papaloapan y el Istmo de Tehuantepec son las dos zonas en donde el numero de contagios y decesos se ha elevado considerablemente, mientras que el resto de las regiones de la entidad “se mantenían estables, sin que esto signifique que se puede bajar la guardia”.

Así mismo, mencionó que ha designado a funcionarios de su gabinete para que funcionen como enlace con las regiones y municipios de Oaxaca, para tomar acciones urgentes que permitan mitigar la enfermedad.

La Jurisdicción Sanitaria numero 2 que abarca la zona del Istmo de Tehuantepec tenía hasta este domingo 778 casos confirmados de COVID-19 y 824 defunciones, en tanto la Jurisdicción Sanitaria 3 que tiene a la Cuenca del Papaloapan, arrojó la cifra de 179 decesos y 961 contagiados; en esta última región apenas el viernes se confirmaba la muerte del edil de San Juan Bautista Tuxtepec, Fernando Dávila, tras permanecer casi un mes internado por COVID.