No he sido notificado sobre el 'delito' que motivó el bloqueo a mis cuentas: Reyes Baeza

Tras el bloqueo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hizo de sus cuentas bancarias, el exgobernador de Chihuahua José Reyes Baeza advirtió que hará valer sus derechos constitucionales ante las autoridades, una vez que sea notificado formalmente sobre las causas por las que se tomó esta medida.

Subrayó que el apoyo a una manifestación social, en la que agricultores buscan garantizar el abasto de agua para el riego de sus parcelas, no puede derivar en la afectación de las cuentas de quienes han sido señalados como incitadores de la violencia.

“Lo hice con convicción ética y moral, y lo volvería a hacer por ser una causa justa”, precisó en rueda de prensa.

Añadió que lo único pertinente en este problema tan sensible obliga a que estén en la mesa los actores involucrados, que son los presidentes de los módulos de riego y los productores con las instancias de gobierno, buscando solución a través del diálogo.

Quien fuera vocal ejecutivo del Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste) durante la administración de Enrique Peña Nieto dijo que el despliegue mediático iniciado el pasado 8 de septiembre, por su presencia en el arranque de la marcha de agricultores hacia la presa La Boquilla, hoy amenaza su tranquilidad, la de su familia y sus derechos constitucionales.

El lunes por la tarde, la UIF, instancia dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer sobre el bloqueo de las cuentas bancarias de Baeza; del alcalde de Delicias, Chihuahua, Eliseo Compeán; y del líder campesino Salvador Alcántar.

Además trascendió que hizo lo propio con otras 44 cuentas del Ayuntamiento de Delicias y al menos dos módulos de riego de la región centro-sur del estado, tras la toma de las instalaciones del embalse luego de un enfrentamiento con los elementos de la Guardia Nacional que lo resguardaban.

Reyes Baeza, quien gobernó Chihuahua de 2004 a 2010, señaló que al momento no ha recibido notificación por la autoridad que ordenó la cancelación de sus cuentas; “tengo nomás la notificación del banco y la información que he leído en los medios", explicó.

Afirmó que, una vez que conozca los delitos que le imputan, interpondrá un amparo como parte del procedimiento judicial, con el cual proteger las garantías y derechos constitucionales ante la autoridad.

Indicó que los movimientos de sus cuentas y tarjetas bancarias responden a conceptos propios de la manutención de cualquier familia y que su nombre no ha aparecido en ninguna de las auditorías aplicadas a las dependencias en las que participó durante la pasada administración.

Sobre los señalamientos hechos por el titular de la UIF, Santiago Nieto, que refiere que la medida tiene que ver con la relación que Baeza habría tenido con la Estafa Maestra, el exmandatario señaló que esperará que se formalice todo, pero que de inicio “vemos el contexto y la coyuntura, y sospechamos de las motivaciones".

“Necesito saber primero de qué se me acusa, después buscaré la recuperación de mis cuentas y luego iniciaré la estrategia jurídica que me permita la defensa adecuada ante la autoridad de los hechos que me imputan”.

Agregó que, como abogado, entendería que primero debe iniciarse una causa que justifique ante la autoridad judicial la necesidad del bloqueo de las cuentas, no como medida precautoria.

“Mis cuentas están en la normalidad, de una familia que tiene gastos y requiere de la liberación de la propia cuenta para el ejercicio de los gastos”, expresó.

Aseguró que su patrimonio lo ha logrado consolidar a lo largo de 35 años de carrera, el cual está declarado, “puedo decir que no tengo de qué preocuparme, de qué avergonzarme, porque en las imputaciones que se me vayan a formular yo tendré la oportunidad de defenderme”, reiteró.