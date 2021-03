'Ni una asesinada más': Mujeres marchan en Quintana Roo para exigir un alto a los feminicidios

“Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas” y “no somos una no somos 100, pinche gobierno cuéntanos bien”, fueron algunas de las consignas que grupos feministas realizaron en las marchas simultáneas que tuvieron lugar en Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Chetumal, por los cuatro feminicidios ocurridos en las últimas 48 horas en Quintana Roo.

En Cancún, estos grupos realizaron pintas en el Palacio Municipal de Benito Juárez, donde escribieron los nombres de las mujeres que han sido asesinadas en la entidad.

Mientras que en Tulum, las colectivas exigieron mayor seguridad para las mujeres, no solamente del destino o del estado, sino para todo el país, ya que las autoridades no han hecho nada para frenar la violencia hacia ellas.

El sábado, en ese destino, cuatro elementos de la policía local (tres hombres y una mujer) fueron señalados como responsables de privar de la vida a Victoria Salazar, una mujer salvadoreña, quien falleció aparentemente de asfixia cuando una mujer policía le puso las rodillas sobre el pecho.

En Chetumal, los grupos feministas responsabilizaron a las autoridades estatales, encabezadas por Carlos Joaquín González, de no aplicar todos los protocolos necesarios para cuidar y proteger a las mujeres de acosos o maltratos.

“Policía feminicida”, “El paraíso huele a sangre”, “Mami no les creas, yo siempre quise regresar contigo a mirar las estrellas” y “si tocan a una respondemos todas”, se leía en algunas de las pancartas.

