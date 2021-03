Necesita Veracruz más amor: Víctor Hugo Arteaga

XALAPA, Veracruz.-El candidato a la diputación local por el Distrito X de Xalapa Urbano Local, Víctor Hugo Arteaga, invitó a dejar de lado el encono y persecución política que durante décadas han sostenido los políticos veracruzanos.

De cara al inicio de las campañas en Veracruz el próximo abril, el periodista investigador consideró en entrevista que Veracruz necesita más Amor y menos odio entre los adversarios políticos.

"No creen que es suficiente ya de tanto odio político ", cuestionó Arteaga. "Los Yunes contra los Herrera, los García contra los Yunes, los Guzmán contra los Duarte, y así por el estilo".

La gente en el estado necesita que el odio político que existe quede de lado y se reconfigure un cambio de fondo, para que existan tratos éticos y no procesos que dejen presos políticos.

"Política es postura, no vida! Todos tenemos el derecho sagrado de tener puntos de vista diferentes. Hoy nos gobierna una ideología que durante años fue atacada y claro que también ellos fueron perseguidos y presos por sus creencias políticas.

"Pero hoy que están al frente del país y del estado deben demostrarnos que no son lo que tanto señalaron y contra lo que tanto lucharon. No deben ser iguales. Y lo malo es que no se ve diferencia con lo que tanto criticaron", consideró el ganador de un Premio Nacional de Periodismo.

La gente está realmente cansada de la "grilla" política y espera personas que abanderen sus causas, señaló Arteaga, que los representen.

"La gente no necesita ya tortas y refrescos y pago de un solo día para que voten por gente que jamás va a intentar que crezcan en sus colonias y en sus hogares.

"Veo a los mismos electores viviendo en las mismas casas, en las mismas calles y en las mismas colonias, sin avanzar durante 70 años.

"Veo a los políticos tradicionales en sus redes mostrando sus viajes, la vida de lujos, gracias a la gente que está donde mismo. Necesitamos más amor para la gente que nos eleva a cargos públicos.

"Veracruz ya no necesita odios partidistas y rivalidades absurdas que no nos permiten crecer. Necesitamos más amor por el prójimo.

"Necesitamos que nos duela nuestra gente y las condiciones en las que se encuentra. Necesitamos sanar esta enfermedad de odio político que no nos lleva a ningún lado", externó el periodista de formación adventista.

