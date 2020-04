Municipios turísticos en Morelos cierran acceso a visitantes para contener contagios de COVID-19

MORELOS.- Al menos ocho municipios turísticos en la entidad iniciaron con medidas como restringir el acceso a visitantes, la aplicación de Ley Seca y ‘toque de queda’ para evitar la propagación del COVID-19, ello debido a que los visitantes, principalmente de la Ciudad de México, siguen llegando a sus casas de descanso desde que se decretó la emergencia sanitaria en días previos a Semana Santa.

Tepoztlán, en cada fin de semana largo, recibe hasta 20 mil habitantes. Por tanto sus pobladores, mayordomos y comisariados determinaron cerrar el acceso a este Pueblo Mágico, para impedir que los turistas entren.

“Estamos revisando placas y licencia, si son de la Ciudad de México, no podrán pasar”, expresaron pobladores.

Con pancartas en mano en las que se leía “¡No son vacaciones!”, los pobladores se instalaron en el acceso principal y en el de la Autopista ‘La Pera-Cuautla’ para evitar el paso e incluso regresaron autobuses llenos de turistas que arribaron a este municipio, pese a la alerta sanitaria.

Este viernes, el municipio de Yecapixtla, considerado ‘La capital de la cecina’, también inició con la restricción a visitantes a este lugar, para evitar la propagación del virus. “Estamos seguros que todo esto terminará de la mejor manera”, se informó a través de redes.

Por su parte, el ayuntamiento de Temixco, reconocido por su antigua hacienda, hoy convertida en un parque acuático, decretó ‘Ley Seca’, suspensión de actividades en hoteles y moteles; los negocios que no cumplan con la medida se harán sujetos a sanciones.

El municipio de Yautepec emitió un comunicado donde anunció la aplicación de la Ley Seca, ante una importante cantidad de ocupantes de casas de descanso en la zona residencial de Cocoyoc y que constantemente se trasladan a las tiendas.

Ocuituco, ubicado al oriente de la entidad, puso en marcha el ‘toque de queda’, a través de un comunicado, el ayuntamiento explicó a sus habitantes: "se les informa a toda la ciudadanía del municipio de Ocuituco que debido a la situación que se ha estado llevando a cabo, se hace oficial ‘toque de queda a partir de las 21:00 a las 6:00 horas del siguiente día, durante la contingencia (…) para tomar las cosas en serio por el bienestar de todos".

“Toda persona que se encontrada en las calles será remitida por elementos de seguridad pública”, apuntó.

En Tetela del Volcán, ubicado en los altos de Morelos, al menos 400 pobladores se colocaron con piedras y llantas en el acceso a este municipio, para evitar que la gente ingrese. También el municipio de Hueyapan se sumó a esta medida.

En el caso de Cuernavaca, el alcalde Francisco Villalobos Adán informó que una vez que se llegue al ‘minuto cero’, es decir, al pico más alto de personas contagiadas en la entidad, se podría restringir el acceso peatonal a la Plaza de Armas de la ciudad, en el centro, esto debido a que la gente sigue paseando ahí.

“No queremos ningún enfrentamiento, pero la gente no está comprendiendo la magnitud de las cosas, no es mi interés causar pánico, pero es propuesta del Comité de Contingencia Municipal, conformado por especialistas de la UNAM, UAEM, INSP, para detener este tren poco a poco y estamos dependiendo de que lleguemos al minuto cero”, destacó.

En el caso de Jojutla, el ayuntamiento ha iniciado la sanitazación de los accesos al Lago de Tequesquitengo y, a traves de drones se les exhorta a los paseantes que andan fuera, que vuelvan a sus casas y no salgan.

Hace unos días el alcalde, Juan Ángel Flores, reveló que la gente de la zona centro del país ha llegado a las más de 6 mil casas de descanso que están en el circuito del lago y se aglutinan en las tiendas Oxxo, a pesar de que los hoteles y playas ejidales ya se cerraron.

El jueves, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) realizó sobrevuelos en apantles y ríos para invitar a cientos de bañistas a volver a sus casas.