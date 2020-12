Mujer en huelga de hambre por desaparición de su hermano en BC

Tijuana, BC.- Una mujer denunció la desaparición de su hermano ante Fiscalía de Personas Desaparecidas en Tijuana, pero asegura que su caso ha sido ignorado por las autoridades. Fue atendida por el gobernador Jaime Bonilla desde hace más de un mes y hasta el momento nada ha sucedido.

La joven Mónica Martínez Villanueva lleva 24 horas en huelga de hambre porque asegura que las autoridades han sido omisas y aunque el gobernador dio instrucciones de que se atendiera el caso al licenciado Ricardo Carpio, Fiscal de Unidades Especializadas, pero éste la regresó al lugar en donde empezó.

Solamente consume suero y duerme a las afueras de las oficinas de la de Personas Desaparecidas en Tijuana, en una tienda de campaña. Asegura que no se moverá de ahí, ni comerá nada, hasta que las autoridades hagan algo.

“Mi hermano fue secuestrado por mis vecinos, deben traer a la señora (que lo hizo) a declarar. Hay una denuncia por extorsión, deben arrestarla, me pidió dinero por mi hermano. En su casa se encontraron las cosas de mi hermano, las que él llevaba. Ya fui con (el gobernador) Jaime Bonilla, con (el fiscal general) Guillermo Ruiz, ya fui con todos ellos, lamentablemente no tuve una respuesta y por eso estoy aquí exponiéndome a una huelga de hambre. Les exijo que la traigan a declarar”.

El hermano de Mónica desapareció desde el 7 de enero pasado y, de acuerdo con su relato, al día siguiente la mujer que quiso extorsionarla se presentó en su casa diciéndole que la policía se llevó a su hermano junto con su hijo.

“Me dio nombres falsos de ella y su hijo, el 9 de enero puse denuncia en la Fiscalía e intercambié numero con ella, pero más tarde supe que el hijo de la señora no estaba desaparecido. El 14 de enero la señora me habló que si yo quería saber de mi hermano tenía que darle una protección, al día siguiente la señora me pidió 9 mil pesos si quería volver a mi hermano porque según dijo mi hermano le debía esa cantidad”.

Mónica dijo que seguirá buscando a su hermano José Miguel Martínez Villanueva y que permanecerá afuera de las oficinas gubernamentales, sin comer y durmiendo en esa tiendita de campaña, hasta que las autoridades en verdad la ayuden. Es madre de dos niños pequeños que pasan con ella dodo el día, pero en las noches son enviados a casa para que no duerman en la calle con ella.

Mónica pernoctará por segundo día consecutivo en la calle, hasta que las autoridades respondan o el cansancio termine por agotarla.