Mujer denuncia agresiones por parte de un policía y escolta del gobernador Miguel Riquelme

Saltillo, Coah.- Una mujer originaria de Torreón denunció este fin de semana, a través de sus redes sociales, haber sido agredida a golpes por un agente policial del estado y su esposa cuando buscaba mediar una discusión entre niñas.

El hombre fue identificado como escolta del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís.

La agresión ocurrió hace cinco días, una discusión entre niñas fue el origen y terminó en pleito de adultos.

Cristela, madre de una de las niñas, fue víctima de golpes cuando intentó mediar el malentendido infantil.

“Al momento de yo comentarle a la señora lo que estaba sucediendo, la mujer reacciona de forma muy agresiva, comienza a insultarme, a gritarme. Yo, con mi bebé en brazos, ella me empuja y en ese momento yo me retiro”, detalló a EL FINANCIERO Réstela Márquez.

El alto que la persona agredida puso a la discusión, con su retirada, molestó más a la mujer, quien se fue contra ella a golpes.

“Esta mujer se va con todo su peso sobre mi, me da un golpe en la cara, me tumba los lentes de contacto, pierdo el 80 por ciento de mi visión; me derriba, se pone encima de mi, me golpea, estrella mi cabeza contra el piso, me araña la cara”.

La hija de Cristela, una niña de seis años, corrió por ayuda. Al lugar, llegó el esposo de su agresora y, de acuerdo a la afectada, en vez de intervenir para terminar la pelea, alentó y ayudó a su pareja en la agresión.

“En ese momento llega la pareja, el esposo de esta mujer. Alentándola, diciéndole a su mujer que me mate, que me golpeé, entre insultos y groserías; ellos son gente con influencias.El hombre participa de la agresión, pisa mis brazos para inmovilizarme y lanza patadas; su hija mayor también me agrede” .

Al ver la escena, los vecinos del fraccionamiento intervinieron, pero fueron amenazados por el agente policial del estado.

“La mujer se levanta y se retira entre amenazas, diciéndome que ellos tenían influencias; que nosotros no los conocemos, que no sabemos con quien nos estamos metiendo” .

Cristela denunció la agresión ante la Fiscalía General de Coahuila, y su agresora respondió con una denuncia contra Cristela, ante la Procuraduría de las Niñas, Niños y la Familia, por maltrato a sus hijos. Sus vecinos, incluso el arrendador de la vivienda que habita, fueron amenazados.

Este fin de semana Cristela recibió la llamada del gobernador Miguel Riquelme y se entrevistó con el Fiscal General, Gerardo Márquez, ambos le ofrecieron confianza en la investigación, pero el temor de ella es a las represalias de sus agresores.

