Mueren miles de peces por hipoxia ambiental, acuacultores pierden 9.5 MDP

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Acuacultores del estado de Chiapas reportaron la muerte masiva de mojarras tilapias que mantenían en media centena de granjas de producción ubicadas en la represa de Malpaso.

La muerte se registró entre los días 3 y 4 de octubre, y de acuerdo a Benancio López Juarez, uno de los afectados, el Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Chiapas -la asociación civil a la que están afiliados-, les explicó que de acuerdo a las características del hecho, la causa de muerte fue por hipoxia ambiental.

Se trata de la insuficiencia de oxígeno, una de las principales causas de muerte en peces criados en granjas. En este caso, dijo Benancio López, el fin de semana en que se murieron, llovió de manera intermitente en la zona, lo que impidió que el agua de las granjas se renovara de manera natural, y los peces no contaron con oxígeno.

“Ha sucedido en otras represas, y ahora nos dejó sin capital, sin trabajo. Somos 17 productores que ya estábamos cosechando las crías de tilapia. Todos perdimos el capital, la mayoría capital derivado de préstamos, de forma tal que ahora lo que se tiene es la deuda”, explicó.

El monto de pérdida es de 9 millones 572 mil pesos, entre los 17 acuacultores de Raudales Malpaso, de Mezcalapa. Ahora, los acuacultores están buscando apoyo de instituciones de gobierno, y esperan ser recibidos por la Secretaría de Pesca.

“Si no encontramos los recursos para reponernos, no tenemos posibilidad de volver a iniciar este negocio. Es un capital que no creo que podamos recuperar. Ya no tenemos créditos, nosotros trabajamos con créditos”, lamentó el productor.

Apenas en 2018, se otorgaron créditos a acuicultores del sector social, para que incursionara en esta actividad en la que prioritariamente invierten empresarios.