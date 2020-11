Morena pide transparencia en candidatura a gobernador de Nayarit para 2021

Ante el interés del legislador Miguel Ángel Navarro Quintero para competir por el gobierno de Nayarit, el Comité Directivo estatal de Morena señaló que se debe elegir a los candidatos de forma democrática y transparente sin imposición alguna dentro del partido.

Esto luego de que Navarro Quintero solicitara una licencia en el Senado de la República; por su parte Daniel Carrillo Arce, dirigente morenista en Nayarit, descartó que el partido lo apoye.

“El Senado, de manera indebida, otorga licencia a Navarro, pero hay un acto de violación a la Constitución. En el momento dicen que es licencia, pero será efectiva a partir del 15 de diciembre”, agregó Carrillo Arce, “Navarro tiene la obsesión de querer ser gobernador y quiere meterse a Morena, cuando ni siquiera es militante”.

El dirigente también detalló que esa licencia solicitada por el senador será impugnada y anunció que esto es el principio de los grandes obstáculos con los que se enfrentarán, puesto que el legislador tiene acusaciones documentadas durante 2017 en los tribunales electorales por gastos injustificados en cinco expedientes.

“Hicimos un consenso con los órganos del partido y vamos a pedir, pero con fundamentos, con pruebas, el porqué no es conveniente que una persona con ese perfil no es digno representante de Morena", aseguró Carrillo Arce, "le pediremos a la dirección nacional que no queremos un candidato con esos antecedentes”.

Carrillo Arce recordó que en los recorridos por el estado, Miguel Ángel Navarro Quintero no tiene aceptación entre los simpatizantes de Morena y agregó que para las elecciones el partido no está buscando un candidato con los antecedentes del senador y su perfil.