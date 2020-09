Juez libra orden de aprehensión contra Duarte por desaparición forzada de policía

Un Juez de Xalapa libró una orden de aprehensión contra Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por el delito de desaparición forzada.

Así se le notificó a Duarte, actualmente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, luego de tramitar un “amparo buscado”, cuyo objetivo era saber si había alguna orden de aprehensión en su contra pendiente de cumplimentar.

En un acuerdo publicado este martes, Juan Mateo Brieba, Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, reveló la existencia de citada orden de captura y los motivos de la misma.

“Del estado procesal se advierte que el juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal en el Estado de Veracruz con residencia en Xalapa comunicó la existencia de una orden de aprehensión girada contra el quejoso”, dijo.

Agregó que se trata de un mandamiento judicial radicado dentro de la causa penal 103/2018 y la cual está relacionada con el delito de desaparición forzada de personas en agravio de David Lara Cruz.

Se trata de un policía de 37 años de edad quien fue privado de la libertad cuando salía de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ubicadas en la colonia Obrero Campesina, en Xalapa.

Siete días después, el 19 de enero de 2016, el uniformado fue localizado sin vida junto con los restos de al menos 18 personas más, todas víctimas del delito de desaparición forzada.

Según reportes periodísticos, por estos hechos, están imputados el ex gobernador Javier Duarte; el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita y el ex fiscal Luis Ángel Bravo.

Al dar a conocer la orden de captura contra Duarte, el Juez Juan Mateo Brieba pidió informes para saber si existe persona o personas que tengan derecho a la reparación del daño derivado de la desaparición forzada de David Lara Cruz.

Señaló de que en caso de que exista se proporcionen sus nombres y el domicilio en el que puedan ser localizados a fin de emplazarlos a juicio.

Asimismo, pidió el domicilio en el que puede ser localizado David García Galván, fiscal Especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Zona Centro Xalapa o en su caso de la autoridad ministerial que haya intervenido en la audiencia donde se emitió la orden de aprehensión.

Asimismo, determinó conceder la suspensión provisional a Duarte, quien debe pagar una garantía de 90 mil pesos para poder hacer efectivos los efectos de la medida, es decir, que no se le detenga por estos hechos.

Por este caso se citó a la audiencia constitucional el 17 de septiembre próximo a las 10:00 horas.