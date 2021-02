Jorge Hank ofrece disculpa ante la CNDH por comentarios misóginos

El aspirante a precandidato al Gobierno de Baja California por el Partido Encuentro Solidario (PES), Jorge Hank Rhon, envió una carta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que se disculpa por las declaraciones sobre las mujeres expresadas hace algunas semanas que fueron calificadas como misóginas.

En el documento dirigido a la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, el empresario asegura “haber reflexionado sobre los comentarios que hice. He platicado con familiares, amistades y entendí que he normalizado conductas e ideas preconcebidas y lamentablemente trascendidas sobre la mujer; es claro que estos roles y estereotipos las afectan en extremo. Me doy cuenta de ello y no quiero seguir repitiendo un patrón tan perjudicial en la sociedad”.

Ahí mismo expresó su interés de solicitar asesoría a la comisión y solicitar un curso de sensibilización, taller, capacitación o plática que le ayude en su proceso para construir nuevos aprendizajes que le permitan mejorar su actuar y percepción.

Hace algunos días el empresario acudió a un curso de perspectiva de género y expresión oral igualitaria impartido por la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos. Fue acompañado de sus más cercanos colaboradores y su esposa, la señora Carolina Kabande de Hank.

Hank Rhon reconoció en la carta los errores cometidos y dijo estar en la mejor disposición de no incurrir en comentarios que agravien.

Apuntó que en su empresa, la plantilla laboral se integra en 51 por ciento de mujeres.

El precandidato al Gobierno de Baja California dijo a finales de enero que "ahora se les ha bajado un poquito la inteligencia a las mujeres, "antes eran más abusadas", agregó.

Al ser cuestionado por el tema de los feminicidios y la violencia de género durante su presentación como precandidato a la gubernatura, Hank Rhon respondió: “obviamente a mi madre la quiero la amo, a mi esposa, a mis hijas, yo amo a la mujer y la respeto muchísimo, y creo que ahora como que se le ha bajado un poquito la inteligencia, antes eran más abusadas”.

Y abundó: las mujeres antes “agarraban al que las mantenía y échale a chambear y yo aquí. Ahora no, quieren chambear ellas... son mejores que los hombres en casi todos los trabajos y las profesiones; soy totalmente respetuoso de la mujer”.

