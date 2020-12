Jalisco castigará con hasta 10 años de prisión a quienes contagien enfermedades de manera intencional

El Congreso de Jalisco aprobó sanciones de hasta 10 años de cárcel para las personas que de manera intencional contagien enfermedades a otros.

El delito se llamará ‘Peligro de Contagio’ y establece multas económicas que van de los cuatro mil a los 26 mil pesos para quien contagie de manera intencional a otros con una enfermedad grave.

En caso de enfermedades incurables como el VIH, las penas serán de hasta los 10 años de prisión y multas de hasta 86 mil pesos.

El dictamen será sometido a otra discusión para que se contemplen revisiones en el aspecto de derechos humanos, explicó la vocal de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, Mariana Fernández.

“No creo que nadie se levante con ganas de estar contagiando al mundo entero, debemos cuidar que no se violen derechos humanos, que no se esté criminalizando y no haya un tema de discriminación”, explicó.

Te recomendamos:

Bajan robos en Jalisco 33% e incidencia total se reduce 20% con respecto a 2019

14 colonias se suman a las localidades con atención prioritaria en la CDMX por COVID-19