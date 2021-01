Investigan desaparición de dos hombres que fueron detenidos por elementos del Mando Coordinado en Yautepec

Cuernavaca, Mor.- Autoridades estatales confirmaron que se investiga la presunta desaparición de dos hombres, el pasado sábado 16 de enero, después de que ambos fueron detenidos en la colonia Tabachines por elementos de la Policía Morelos Mando Coordinado, informó esta tarde el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortíz Guarneros.

Ayer, familiares de los dos hombres protestaron en la comandancia de Yautepec, porque desconocen el paradero de Luis Fernando Ogazon Ariza, de 23 años, y de Román Martínez García, de 39 años, este último es empresario gasero y el primero es su ayudante, de quienes hasta el momento no han sido localizados, ni en otras comandancias ni en hospitales de los municipios de los alrededores.

“Desde el sábado los tomaron (dicit) unos policías de aquí de la comandancia, los golpearon, desde ahí no sabemos dónde están ellos, un policía trajo la camioneta para acá, sin ellos, estamos esperando a ver a dónde se los llevaron, no están ni en Cuernavaca ni en Cuautla (....) nadie sabe nada, todos se cubren, hay videos y todo, los policías dicen que no saben, unos se cambian el nombre otros dicen ‘yo no fui’ y nos dicen que nos vayamos y no tenemos nada que hacer aquí”, expresó uno de los familiares.

De tal modo, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Regional, en la zona Oriente del Estado, para que la Fiscalía General del Estado emitiera las cédulas de localización para encontrarlos con vida.

Tras darse a conocer los hechos, el comisionado estatal informó esta tarde a través de un comunicado que ya estableció contacto con familiares de los dos hombres, para indagar lo que presuntamente aconteció con los elementos del Mando Coordinado y “llegar a las últimas consecuencias”.

Ortíz Guarneros manifestó que se coordinan con la FGE para realizar las investigaciones y dar con los responsables de la desaparición de los dos hombres y agregó que en caso de que los elementos estén involucrados en dicho ilícito serán sancionados.

Asimismo, informó que instruyó a la titular del área de Asuntos Internos para que investigue a los uniformados y se actúe conforme a derecho y presentar ante la autoridad competente a los responsables materiales e intelectuales de este delito.

Ortíz Guarneros añadió que el Mando Coordinado “Policía Estatal Morelos” es un sistema de colaboración institucional que permite el despliegue de acciones conjuntas, a fin de atender de manera integral y coordinada las demandas de la ciudadanía por cuanto a la alteración del orden público sin vulnerar la autonomía de los municipios.

Lo anterior, lo explicó, después de que durante varios días, se ha registrado una fuerte confrontación entre el Ejecutivo estatal y el presidente municipal de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez, por la reciente ola de violencia registrada en dicha demarcación.

Y es que el edil ha señalado que la estrategia policial a cargo del Gobierno del Estado no funciona y que por ello los homicidios dolosos siguen a la alza; esto después de que el pasado fin de semana fue asesinado a balazos el comisariado ejidal, Jesús Arista Ayala, en la colonia Paseos Tlahuicas.

En tanto, José Antonio Ortíz Guarneros reiteró que la instrucción del gobernador “es clara” al señalar que ningún elemento municipal o estatal vulnere los derechos humanos de las personas, por lo que instruyó a que se investigue a fondo este caso.

“Se actuará conforme a la ley, asimismo se dará continuidad a los trabajos del Mando Coordinado con todos los alcaldes en beneficio de la ciudadanía”, concluyó.