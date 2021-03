Instituto Electoral de Guerrero aprueba cancelar registro de Félix Salgado como candidato a gubernatura

Chilpancingo, Gro.- El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo respectivo a la cancelación del registro de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador de Guerrero por el partido Morena, en cumplimiento a los resolutivos tercero y séptimo del consejo general del INE, respecto al proceso administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización.

Al respecto, el secretario ejecutivo del IEPC, Pedro Pablo Martínez Ortíz, informó mediante un oficio dirigido al representante de Morena ante ese órgano electoral, Carlos Alberto Villalpando Millán, que dicho partido no registró a ningún precandidato a gobernador, a pesar de que lo ordena el IEPC como parte de sus procesos de fiscalización.

"Como parte de sus procesos internos, los partidos políticos tiene la obligación de comunicar al Instituto Electoral la relación de a quienes hayan otorgado la calidad de precandidatos y precandidatas, tal y como lo dispone el artículo 261 de la ley electoral", señala el oficio.

Durante la sesión de este lunes del IEPC, Villalpando mencionó que fue "excesiva" la sanción que el INE aplicó a Félix Salgado Macedonio al retirarle la candidatura a gobernador.

Insistió en que la sanción del INE resulta "incongruente, toda vez que bastaría dar una lectura a los artículos 445 y 446 inciso C fracción tercera, para saber que la sanción es por no presentar informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en esa ley, y agregó que la sanción solo se aplicaría en caso de no presentarse el referido informe

"Que en el caso no acontece, toda vez que obra en nuestro poder el acuse de recibo del informe rendido, sin que el INE se pronuncie al respecto de dicha presentación, la cual al darse, sin prejuzgar si fue dentro o fuera del plazo, ya que la ley sólo exige que se entregue como sucedió en este caso", dijo.

Expresó Villalpando Millán que su partido hará valer los medios de impugnación en tiempo y forma en contra de dicha determinación, a fin de que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revoque el acuerdo cuestionado.

En tanto, el representante del Partido Acción Nacional, Silvio Rodríguez García, refirió que desde el 4 de diciembre del año pasado Morena abrió un proceso de registro de aspirantes a la candidatura por la gubernatura de Guerrero, en el que se inscribieron Félix Salgado Macedonio, Nestora Salgado, Luis Walton, Pablo Amílcar Sandoval, Beatriz Mojica y Adela Román, entre otros, y ese partido aseguró que la designación sería por medio de una encuesta.

Ese partido no estableció un periodo de precampaña, no documentaron esas candidaturas y nombraron a Félix Salgado como el coordinador estatal de defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero, al menos así lo manifestó Morena hasta antes de esta sesión, "que no habían tenido precampañ".

Entonces leyó el siguiente texto: "Un acto de precampaña es aquel que se dirige a los simpatizantes o al electorado con el objeto de obtener su respaldo para ser postulado a un puesto de elección popular", y agregó que de esos actos se vieron muchos por parte de los aspirantes.

El represente del blanquiazúl ante el IEPC mencionó que el hecho de que no hayan informado sobre los tiempos y gastos de precampaña de Morena, "no significa que no la hayan tenido".

Rodríguez García recomendó a los dirigentes de Morena que en lugar de amenazar con bloqueos al desarrollo del proceso electoral hagan uso de todos los instrumentos legales a su alcance, que impugnen el acuerdo del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ante las instancias que consideren adecuadas.

Enfatizó que si antes, "como oposición mandaron al diablo a las instituciones, hoy como Gobierno que son deben contribuir a fortalecerlas y coadyuvar a generar las mejores condiciones de certeza para que los y las guerrerenses salgamos a votar el próximo 6 de junio.

"Más allá de las ideologías, Guerrero es patrimonio de todas y todos y es estar obligación cívica no abonar a mayor división y encono, por el contrario debemos aportar nuestro máximo esfuerzo para contribuir a su engrandecimiento. Guerrero no merece a un violador de leyes como gobernador".

Te podría interesar: