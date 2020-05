IMSS en Zacatepec entrega el cadáver equivocado a familiares de paciente que murió por COVID-19

Cuernavaca, Mor.-Personal médico del IMSS de Zacatepec entregó de forma equivocada el cuerpo de una persona que falleció por COVID-19 este fin de semana, a la familia que no correspondía, confirmó el coordinador estatal del instituto en Morelos, Francisco Monsebaiz Salinas.

“Efectivamente hubo un error de la noche de ayer, fueron dos pacientes del sexo masculino; en la actualidad, por la situación de contingencia epidemiológica, cualquier fallecido se está colocando en una mortaja biodegradable que es opaca, que no permite ver la cara de la persona difunta, (por eso) durante la madrugada se entregó el cuerpo de forma errónea”, explicó.

El funcionario federal aseguró que la institución asumirá todos los gastos, de la exhumación e inhumación del cadáver, a la familia que afectó, en el panteón de San Miguel en el municipio de Tlaltizapán.

Y es que, ante la premura y presión de autoridades, los familiares sepultaron el mismo domingo (del deceso) a la persona equivocada, por lo que tras percatarse del error, el cadáver deberá ser exhumado para entregarlo a su verdaderos deudos.

“Afortunadamente se identificó este error y ya se platicó con los familiares del cuerpo que fue sepultado inicialmente, se va exhumar para cambiarlo de tumba y ya se platicó con ellos para resarcir el daño, los familiares estuvieron de acuerdo con este apoyo que les vamos a dar, tanto en el proceso de exhumación y el nuevo de inhumación”, explicó Monsebaiz Salinas.

Gregorio, de 57 años, era originario de San Miguel 30 de Tlaltizapan, y Armando, de 63 años, proveniente del municipio indígena de Xoxocotla, ambos murieron por coronavirus este fin de semana en la clínica número cinco del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada en Zacatepec, al sur del estado, sin embargo, el cuerpo del primero fue entregado a la familia del segundo.

Francisco Monsebaiz señaló que se platicó con el personal de la clínica de Zacatepec, para que se tenga especial cuidado con los cadáveres, cuando se introduzcan en las mortajas, debido a que no son transparentes.

En entrevista para el Financiero, el director de panteones de Zacatepec, Esteban Valladares Elizalde, informó que los costos de inhumación, oscilan entre los 400 y 500 pesos; los de cremación rondan entre los 7 mil a 12 mil pesos.

“Sí nos enteramos de que se dio este gran error, de hecho se hizo un escándalo en Xoxocotla, pues se dieron cuenta de que no era su familiar el que les entregaron; lo que no nos queda claro, es por qué no se cremó al primer cuerpo, si las autoridades sanitarias nos exigen que ese sea el procedimiento por cuestión sanitaria”, detalló.

Pero ahora, por tratarse de una exhumación, el IMSS tendrá que pagar alrededor de mil 200 pesos, por el error.

Actualmente, la Secretaría de Salud en Morelos registró este lunes 103 defunciones por COVID-19, así como también 830 casos confirmados acumulados, de los cuales 295 están activos; 260 son sospechosos y se han descartado 787.