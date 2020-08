Gobernadores definirán sus propios indicadores

Guadalajara, Jal.- Con la premisa de establecer indicadores de acción respecto de la pandemia de COVID-19, teniendo como base a la realidad epidémica de cada entidad, y con un mismo mecanismo para la toma de decisiones’, se registró la reunión de los gobernadores de la llamada Alianza Federalista, realizada en el Centro de Convenciones de Torreón, Coahuila.

Participaron los mandatarios de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco, quienes acordaron construir un sistema de control estadístico y de determinaciones conjuntas, que permitan avanzar a los sistemas educativos de cada entidad, y se contempla, desde el modelo de clases a distancia hasta el regreso a presencial a las aulas cuando la emergencia por coronavirus haya disminuido y la situación así lo permita, explicó el anfitrión, Miguel Riquelme, “que se pueda ajustar a la realidad de cada una de nuestras entidades federativas, tomando en cuenta la opinión de expertos en la materia”.

Los gobernadores reiteraron su preocupación por el manejo que se le da a la pandemia desde la federación, y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, precisó que el sistema de indicadores tendrá como base la información de cada una de las entidades participantes.

“Establecimos una mesa de trabajo para construir un sistema de indicadores que nos permitan tomar las decisiones fundamentales en materia educativa, porque creo que coincidimos todos en que no basta decir que para poder regresar a clases presenciales es necesario que el semáforo nacional esté en verde. Esa idea me parece que reduce a su mínima expresión la complejidad de decisiones en las que van a estar en juego la salud, no solamente de las niñas y los niños de México, sino también de maestras, maestros y personal administrativo de las escuelas”.

Alfaro añadió que el regreso a clases no debe regirse con la exclusiva luz verde del semáforo nacional, “se va definir cuándo es el regreso a clases, con distintas modalidades y ejercicio gradual, para ver cómo se va dar el proceso en términos de fechas, procesos y metodologías. Es llenar el hueco y ese vacío a la estrategia nacional”.

Asimismo, los mandatarios dijeron confiar en la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de recibirlos en los siguientes días en San Luis Potosí, y condicionaron su asistencia a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) si no se tocan temas de su interés, expuso el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; “que ésta no se convierta en el ‘Club de Tobi’, en una ‘reunión de café’, sino realmente hablar de los temas que hoy en día exigen y demandan las familias mexicanas, es por eso que llegamos a este acuerdo en el cual este fin de semana estaremos dando a conocer temas muy específicos que seguramente el presidente de la Conago va a tomar a bien ponerlos adentro de la agenda".

Entre los temas destaca la petición de abrogar la cancelación de energías limpias y renovables, y el mandatario fue enfático en que no se trata de temas aislados, sino de interés para los 32 estados, “para que el Presidente de la República pueda darnos a conocer si va a ser posible la petición que le hemos hecho, ya hace tiempo, y que tiene que ver con la Comisión Nacional Hacendaria, entre otras, y algunos de nosotros ya hemos utilizado la vía legal jurídica para las opciones que tienen que ver con la Ley de Coordinación Fiscal", apuntó.

En el paquete de peticiones se cuenta también, la distribución en los presupuestos de las entidades federativas.