Gobernador de Michoacán anuncia aislamiento obligatorio por COVID-19

Morelia, Mich.- Después de que las cifras de contagios por coronavirus aumentaron a 124 y a 17 defunciones, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció esta noche que el aislamiento social será obligatorio.

Argumentó que la medida la tomará mañana porque mucha gente en la entidad continúa omisa a las recomendaciones de aislamiento, lo que está aumentado los contagios de COVID-19.

A través de un video, el mandatario estatal afirmó que "nadie que no tenga actividades esenciales podrá andar en la calle".

E incluso advirtió que "quienes lo hagan van a ser multados, aislados y recluidos; tendrán que hacer trabajos de carácter comunitario, principalmente, va a ser limpieza y aseo de hospitales y centros de salud".

El gobernador perredista subrayó que "no me importa que sea el más rico del pueblo o quien sea, el que ande en la calle sin tareas esenciales y no acate la medida, tendrá que cumplir con esas tareas de carácter comunitario".

Más adelante, Silvano Aureoles lamentó que mucha gente no esté en aislamiento porque puede contraer la enfermedad que es altamente contagiosa y mortal.

Y concluyó: "Mi reto más importante como gobernador del estado es cuidar la vida de las familias, de nuestros seres queridos, y no voy a escatimar nada".