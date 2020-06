FGE-Morelos presenta inconsistencias en investigación contra presunta autora del asesinato de Alfonso Gamboa: abogado

Cuernavaca, Mor.- El abogado, Efraín Márquez Durán actual defensor de Bethzabe “N”, viuda de Alfonso Gamboa Lozano y quien es señalada de planear y ejecutar el homicidio de su esposo, sus cuñados y su suegra el 21 de mayo en Temixco, declaró que la Fiscalía General del Estado (FGE) presenta varias inconsistencias en las acusaciones e investigación que se hace a su clienta, como presunta autora intelectual del multihomicidio.

La FGE, dijo, no ha revelado la declaración sobre una presunta coimputada de nombre Jazmín “N”, que estuvo en el lugar de los hechos y participó con los presuntos agresores y de quien el Ministerio Público se basó en su declaración para iniciar el proceso contra Bethzabe y que a la fecha no tiene orden de aprehensión.

“Existe un antecedente de prueba por parte del agente de Ministerio Público que es una entrevista practicada a una persona coimputada que está colaborando con los Agentes de la UECS, misma que ingresó al fraccionamiento Brisas con los presuntos agresores. Pero que además ni conoce a mi clienta y nunca había hablado con ella y no sabe ni siquiera cómo es”, detalló.

Entre las irregularidades que se muestran con Jazmín “N” es que no presentó un número de celular para que un juez de control solicite el control de llamadas telefónicas, además de que cuando es presentada por elementos de la Unidad de Investigación de Combate al Secuestro UECS, solicita un defensor público y es quien afirma la presunta relación amorosa entre Bethzabe “N” y Carlos José “N”.

“Yo preguntaría, entonces, si no es coimputada qué necesidad de ponerle un defensor (…) al parecer está colaborando sin que exista ningún criterio de oportunidad, sin que exista un elemento que nos diga cuál es presentación legal de esta persona y por qué está soltando información, consideramos que es una información que puede estar viciada de derechos humanos”, explicó.

Hasta el momento, Bethzabe “N” se ha negado su derecho a declarar en audiencia, por tanto mencionó únicamente los elementos que ya fueron expuestos en una audiencia y que fueron tomados por la juez de control Alma Patricia Risanas, por lo que insistió en que su clienta es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

En tanto, el jurista comentó que Bethzabe “N” ya no sostenía el vínculo de matrimonio con Alfonso Isaac Gamboa, estaban divorciados desde hace un año de manera legal, por lo que ella ya no tenía derecho a una herencia, un bien o el cobro de un seguro, por lo que es falso que exista un tema de interés económico, tal y como las autoridades estatales habían acusado en sus declaraciones.

“Es una mera especulación, esta versión no tiene un elemento subjetivo sobre esta versión”, reiteró.

Respecto a la relación amorosa, Efraín Márquez comentó que esta surge de la declaración que realizó Jazmín “N” por lo que consideró es un hecho aislado.

“El hecho de que el Marino (Carlos José “N”) tuviera acceso a la casa no es un hecho extraño, porque esta persona era escolta del señor Isaac, él tenía libre acceso, tenía las llaves porque él iba y a menudo estaba en contacto con ellos (…) por lo que el pronunciamiento de la Fiscalía es muy prematuro, es desatinado”, abundó.

Asimismo, agregó que Bethzabe nunca se sustrajo de la acción de la justicia, porque ella sabía que era considerada como víctima, incluso, el día que hubo la diligencia en su casa de la Ciudad de México, estuvo presente y después se la llevaron detenida.

Otra de las anomalías es que la FGE maneja dos teorías, una es que Bethzabe es la autora intelectual del asesinato y la otra como coautora, por lo que el juez, para vincular a proceso tomaría las primeras acusaciones, ya no se podrían modificar, por lo que siguen sin tener un sustento de los hechos.

Además, la FGE, dijo, escondió 300 constancias de la carpeta de investigación, por lo que la audiencia se difirió en dos ocasiones, se escondieron grabaciones, hasta que la juez apercibió a la Fiscalía para entregar esa información, para poder defender a Bethzabe.

"El contar con todos los elementos, nos daba la posibilidad de defender a nuestro cliente; lo más fuerte son los números telefónicos que formaban parte de la colaboración que brinda la UECS a FGE; ellos decían que había mensajes, pero nunca hubo un mensaje del teléfono que se encontró en el lugar de los hechos con el de mi representada (...) el teléfono de mi cliente ni siquiera tiene una intervención legal, por lo que la sorpresa es esconder la información para obtener algún tipo de resolución ventajosa", argumentó.

Por último, agregó que la fiscalía está tomando un papel que no le corresponde al investigar la situación financiera la cual no es su competencia, si no de otra autoridad, cuando lo que debe realizar es la indagatoria de los homicidios. Actitud que a decir del abogado, lo hacen porque no tienen más elementos para sustentar la imputación y el fiscal busca enaltecer así su trabajo, pero con una investigación apresurada, subrayó.

La semana pasada, autoridades estatales brindaron una rueda de prensa en donde el fiscal general, Uriel Carmona Gándara y el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas manifestaron que el móvil del asesinato de Gamboa Lozano y cuatro personas más, era pasional y económico, pues se presumió una relación amorosa, entre la viuda del finado y un miembro de sus escoltas, que pertenece a la Marina de nombre Carlos José “N”, así como la participación de otros dos hombres.

Ellos, a decir de la FGE y Gobierno del Estado, habrían planeado y ejecutado el multihomicidio el pasado 21 de mayo, del que había al menos dos personas detenidas y tres más son buscados por la autoridad, entre ellos el marino que incluso está aún activo.