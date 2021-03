Feministas denuncian cateo ilegal y siembra de pruebas por parte de Fiscalía capitalina

Policías de la CDMX irrumpieron la noche de este domingo en un domicilio ubicado en Polanco, CDMX, donde feministas y menores de edad ensayaban un performance para este 8 de marzo, denunció la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta.

Las mujeres y niños realizaban los ensayos de actos circenses, el cual, presentarían con motivo del Día Internacional de la Mujer, cuando los elementos llegaron para realizar un operativo en el inmueble, lo que de acuerdo con la brigada humanitaria, fue realizado de forma ilegal.

"Están actuando sin ningún procedimiento que se apegue a protocolos de defensa de derechos humanos. Necesitamos saber las condiciones en las que se encuentran las niñas y los niños que están dentro de esta ubicación", detalló un integrante de dicha organización que transmitió en vivo lo ocurrido, sin revelar la ubicación exacta del domicilio donde ocurrieron los hechos.

"Estamos pidiendo a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que mande personal para ver las condiciones de los niños, sabemos que hay al menos dos o tres niños adentro y no corresponde este actuar para el procedimiento en cuanto a los derechos de los niños y de las mujeres. Vemos personal masculino y tendrían que ser mujeres las que tendrían que estar operando", añadió.

Informó también que los elementos policíacos les quitaron los teléfonos móviles a las mujeres, además de que la gasolina que las autoridades encontraron en el lugar es porque las feministas preparaban actos circenses.

"Vemos personal de la policía científica analizando la gasolina que usan las compas para sus trabajos circenses, personas que trabajan en los semáforos y que se ganan la vida de esa manera y es un trabajo digno... se llevan trapos, se llevan gasolina, espero no hayan sembrado nada, esto es lo que estamos documentando en este momento, esperamos que no sea nada que no corresponda", detalló el defensor de derechos humanos.

También mostró en la transmisión en vivo que dichos objetos eran subidos a un auto particular y no a una patrulla.

"Esperamos que no sea nada sembrado, que no hayan sembrado ningún objeto en esas bolsas porque muy fácilmente pueden conducirse de esa manera y decir que había cosas terribles", añadió.

"Es terrible ver esta situación, nos preocupa que se violen los derechos a este grupo de personas, en su mayoría mujeres, que estaban preparando un acto para mañana, un modo de reivindicarse y de hacer su denuncia frente al machismo brutal y estúpido que seguimos viviendo en nuestro país", añadió.

Mientras que la Fiscalía capitalina informó en su cuenta de Twitter que en dicho cateo se encontraron objetos aptos para agredir durante la marcha del 8 de marzo y lo que podría ser mariguana, aunque descartó que existan detenidos.

"Los materiales, considerados peligrosos para la ciudadanía que libremente y de manera pacífica va a manifestarse mañana, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo como indicios de una carpeta de investigación, por la posible comisión de los delitos de portación, fabricación o importación de objetos aptos para agredir", detalló la dependencia.

Asegura #FGJCDMX en cateo, objetos aptos para agredir durante marchas del 8 de marzo y lo que podría ser marihuana; no hay detenidos pic.twitter.com/gy6ADYhbDm — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 8, 2021

