Estudiante de Tamaulipas es seleccionada para participar en programa de la NASA

Anna Laura Rodríguez, estudiante victorense de Ingeniería en Mecatrónica, fue seleccionada para participar en un programa de cinco días en la NASA.

Para ello, la joven tamaulipeca y un grupo de amigos, han emprendido la tarea de recaudar a través de diversas actividades, los 300 dólares que necesita para apartar su lugar y 3 mil 500 para cubrir los gastos que se generen.

La joven de 21 años se sienta en la escalinata del Palacio de Gobierno, junto a su novio Francisco, donde ofrece paquetes de frutas de 40 y 20 pesos, así como gomitas enchiladas, con lo que espera recaudar lo que necesita para su viaje.

Sus amigos, han organizado también algunas actividades, como rifas, que ofrecen a través de Facebook, para lograr recaudar el dinero que Anna requiere para hacer realidad su sueño.

Anna envió un ensayo para un proyecto y resultó elegida para participar en el International Air and Space Program (IAPS) 2021, que organiza una empresa de tecnología espacial vinculada a la NASA, que en esta ocasión se llevará a cabo en Huntsville, Alabama, donde se localiza el Centro Marshall de vuelos espaciales.

“El programa nada más acepta a 60 personas de todo el mundo, quedé seleccionada al escribir primero un ensayo de un proyecto que tenía para la estación internacional, me entrevistaron y después de una semana, me llegó un correo, donde me decían que había sido seleccionada para ir a este programa”.

La respuesta de los victorenses no se ha hecho esperar, y ha informado a través de su cuenta de Facebook, que están teniendo algunos problemas con la tarjeta 4152 3137 3815 3506 de BBVA, donde incluso se están devolviendo algunos de los depósitos que las personas le están haciendo, “creemos que es porque han llegado muchos depósitos en pocos días”.

Por estos problemas, se ha proporcionado otro número de cuenta a nombre de su novio, Francisco Javier Fuentes Cumpian 4152 3136 2068 4006 de BBVA, quien la acompaña en las ventas de sus golosinas y sus sueños.

“Yo me comprometo a dar mi ciento por ciento en el curso para ganar el primer lugar y adquirir los mayores conocimientos posibles en ese programa, para hacer nuevas tecnologías; me gustaría que Victoria, siendo la capital, tenga más tecnología”, a quien se le puede contactar en el número celular, (834) 147 67 03, para hacer llegar el apoyo económico que requiere para hacer realidad su sueño.