Este es el sector en Guanajuato que aún no ha sido frenado por el COVID-19

CELAYA, GTO.- La industria de la construcción es uno de los pocos sectores económicos que sigue laborando en el estado de Guanajuato y que mantiene de pie la economía de sus 37 cadenas productivas.

En medio de la ‘fase 2’ de la pandemia por el coronavirus que ha obligado a muchas empresas a suspender actividades, este sector propuso agilizar procesos a través de la digitalización.

Para no parar actividades, explicó Francisco Javier Padilla Guerrero, presidente estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), las licitaciones y estimaciones de obra se realizarán de forma digital.

“Nuestro sector sigue caminando y creo que podemos seguir haciéndolo, mientras la inversión no se detenga”, aseguró Padilla Guerrero.

No, no se han parado obras, al contrario, destacó el presidente estatal de la CMIC, “hemos insistido con la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM), con el INIFEG y con la Comisión Estatal de Agua, para que no detengan las licitaciones, que busquemos más bien esquemas innovadores”.

La Secretaría de Infraestructura atendió la propuesta de los constructores, e implementó el nuevo proceso de Estimaciones Digitales, un sistema innovador a través del cual los contratistas de obra pública, ya pueden gestionar ante la SICOM el pago de sus estimaciones de manera digital, utilizando para ello su firma electrónica avanzada de contribuyente, informó Tarciso Rodríguez Martínez, secretario de Infraestructura.

Javier Padilla dijo que queda pendiente la “generación de licitaciones a través de medios 100 por ciento electrónicos", así como otros trámites que ahorita desarrollamos en forma física. La idea, dijo, es que se hagan de forma electrónica, pues servirán para que en el futuro “los sigamos haciendo de ese modo, pues será una manera también de irnos desarrollando, independientemente de que exista algún problema de salud o no”.

El presidente de la CMIC se mostró optimista de que la industria de la construcción siga su marcha, pues ayudará al desempeño de la economía.

Aseguró que las constructoras han establecido protocolos de seguridad en las obras, para proteger la salud de sus trabajadores y evitar la propagación del COVID-19.