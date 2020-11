Enrique Alfaro detalla la reducción de 9 mil 200 mdp al Presupuesto Federal para Jalisco

Guadalajara, Jal.- El gobernador Enrique Alfaro detalló, usando información publicada en la Gaceta Parlamentaria y en la página de Transparencia Presupuestaría de la Secretaría de Hacienda, el recorte de 9 mil 200 mdp a Jalisco en el Dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, que incluyen reducciones para la entidad en el Ramo 28 (participaciones), el Ramo 33 (aportaciones), el Ramo 23 donde está el Fondo Metropolitano, en el Insabi, el fondo para Infraestructura Carretera Federal, así como otras partidas y subsidios como el de la partida 43801 para el gasto federalizado en temas educativos, culturales y sociales.

“Cuando hacemos la suma de todo, el número que da de reducción presupuestal es de 9 mil 226 mdp menos. Nosotros no decimos mentiras, no queremos engañar a nadie. Estamos defendiendo a Jalisco y el presupuesto de los jaliscienses. Este es el tamaño de recorte que aprobaron los diputados de Morena. Este es el tamaño de traición que cometieron contra Jalisco. Esta la realidad que no quieren ver, estos son los números con documentos de lo que ellos votaron que soportan nuestro dicho”, aclaró el mandatario.

Alfaro Ramírez evidenció el desconocimiento de los legisladores federales de Jalisco del grupo parlamentario de Morena, quienes no saben detallar la comparación entre el presupuesto 2020 y el ejercicio 2021, al no aplicar el criterio de la inflación, es decir, se tienen que aplicar el deflactor implícito del Producto Interno Bruto, con datos de la Secretaría de Hacienda. Este factor es del 3.4 por ciento. “No sólo fueron traidores, sino que además demostraron su profunda ignorancia”.

En una comparativa de un año a otro, el mandatario jalisciense aclaró que en el Ramo 28 la reducción real de 2021 con respecto a 2020, fue de 4 mil 18 mdp para Jalisco, considerando el factor inflacionario. En cuanto al Ramo 33, destinado a las aportaciones, la reducción real fue de 589 mdp. En cuanto al Ramo 23, donde está por ejemplo el Fondo Metropolitano, el Fondo Regional y el Fondo de Accesibilidad en Transporte Pública para personas con discapacidad, la reducción es de mil 17 mdp, ya que el próximo año no están considerado ni un sólo peso.

En el caso de los recursos del Insabi, destacó Enrique Alfaro, Jalisco recibió en 2020, 2 mil 86 millones de pesos, mientras que en el nuevo presupuesto se establece una bolsa general de los recursos que no es distribuible geográficamente, quitando al Estado la posibilidad de obtener recursos mediante este concepto. Es decir, la reducción real es de 2 mil 86 mdp.

“Para los que no los convence nada, para quienes quieren cuestionar todo lo que decimos, pues de una vez les digo que está la tabla resumen para ponerla a disposición y estamos listos para debatir con quien guste, porque no se vale seguir engañando a la gente”, aclaró Enrique Alfaro al añadir que este recorte sólo es del estado sin mencionar la disminución de recursos a los municipios.

En otro tema, el de educación media superior y superior, Alfaro Ramírez informó que en la aportación del Gobierno Federal a la Universidad de Guadalajara es de 24 mdp, es decir -0.3%.

En cuando al Fondo de la Infraestructura Carretera Federal, que se utiliza para la construcción y conservación de vías, en 2020 se recibieron mil 88 mdp por este concepto. En este punto se tiene una bolsa federal de 8 mil mdp sin asignar a Jalisco ni un recurso todavía.

En la partida 43801, el gasto federalizado sin libre disposición que se va a programa específicos de deporte, salud, discapacidad, vigilancia epidemiológica, medio ambiente, perspectiva de género, entre otros, este subsidios representó en 2020 un monto de 420 mdp, mientras que para 2021 sólo se etiquetaron 11.3 mdp.

Alfaro Ramírez aclaró que la confusión de los programas sociales del Gobierno Federal, que ha explicado el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, es un tema aparte a las reducciones al presupuesto de Jalisco en 2021.

“Este el presupuesto que nosotros estamos defendiendo y cuando hacemos la suma de todo, el número que da de reducción presupuestal es de 9 mil 226 mdp menos. Nosotros no decimos mentiras, no queremos engañar a nadie. Estamos defendiendo a Jalisco y estamos defendiendo el presupuesto de los jaliscienses. Este es el tamaño de recorte que aprobaron los diputados de Morena. Este es el tamaño de traición que cometieron contra Jalisco. Esta la realidad que no quieren ver”, concluyó el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

El análisis completo de la evidencia de la cifras se presentará a la instancia ciudadana formada para la discusión del pacto fiscal encabezada por Enrique Toussaint.