Enrique Alfaro destina 10.5 mdp para la compra de medicamentos para personas con cáncer

Guadalajara, Jal.- A nte la inacción de la Federación en la escasez de medicinas oncológicas que prevalece en el país, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dijo que el estado responderá a los jaliscienses que padecen esta enfermedad, garantizando el acceso y el derecho a la salud.

Por ello, el Gobierno del estado otorgó 10 millones 546 mil 806.50 pesos a nueve organizaciones civiles que atienden a los pacientes para que reciban sus tratamientos de manera oportuna.

“Hoy quiero mandar desde aquí, desde Jalisco, desde este edificio emblemático donde vivieron Juárez e Hidalgo un mensaje muy claro y muy concreto, al pueblo de Jalisco, por supuesto también desde Jalisco a la Nación pero muy particularmente a las familias, a los padres, a las madres que lucha todos los días a sacar a adelante a sus hijo con cáncer: en Jalisco no vamos a permitir que ningún niño se quede sin los medicamentos y sin la atención médica que necesita para salir adelante y enfrentar esta terrible enfermedad”, dijo Alfaro Ramírez.

“Es increíble el que tengamos que estar en este ejercicio atendiendo una realidad que no debería de ser, no hay justificación alguna para que el Gobierno de la República rehúya a su responsabilidad en este tema. No es ni siquiera un tema de debate político o de diferencias entre los titulares del Ejecutivo Estatal o el Ejecutivo Federal, es un asunto de carácter ético, que no tiene justificación para no atenderse de la forma correcta”.

El mandatario jalisciense dijo que el derecho a la salud es una prioridad para Jalisco y que el Gobierno federal ha sido omiso en garantizarlo a las personas que padecen de cáncer, y que en materia de salud no debe haber regateos por lo no se permitirá que ningún niño se quede sin los medicamentos que se necesitan para enfrentar su lucha contra este padecimiento en el estado.

“No es porque en México no haya los recursos para poder atender este problema, es un problema que tiene que ver con la agenda de prioridades y la salud y vaya que este año la realidad nos la ha puesto en la cara, la salud. Es un tema en el que no podemos regaterar los recursos y la inversión pública”, añadió.

Por su parte, Alejandro Barbosa, director de Nariz Roja AC, e integrante del Consejo Jalisciense de Asistencia Social, habló en representación de las organizaciones civiles que lucharon por manifestarse y no fueron escuchados por el Gobierno Federal, siendo atendidos por el Gobernador del Estado de Jalisco, cuando se anunciaron los primeros recursos emergentes.

“Hoy, como parte del Consejo Revisor, también como organización civil quiero darle las gracias a la gente que sigue ayudando, que sigue colaborando. Al Gobierno del estado que dijo sí a la vida, dijo sí a la gente que lucha contra el cáncer y que sabemos que esto no va a parar, que vamos a sacar a nuestra gente adelante. Enrique, muchas gracias por ser el milagro de los pacientes con cáncer”, expresó.

El recurso es otorgado a través del programa de Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en su modalidad contingente, administrado por la Subsecretaría para el Desarrollo y Vinculación con OSC por el cual fue anunciada la modificación a las reglas de operación y a la convocatoria para la adquisición de medicamentos oncológicos, con un tope máximo de dos millones de pesos a los cuales podrían acceder cada organización solicitante.

“Quiero comprometerme con todos ustedes para hacer también la parte que nos toca desde el gobierno a que en el diseño del presupuesto del próximo año que va a hacer Jalisco, es decir, en el diseño del instrumento legal que define cómo se usa el dinero de la gente, quiero comprometerme hoy públicamente a que, con el apoyo del Gobierno federal, sin el apoyo del gobierno o a pesar del Gobierno Federal, vamos a garantizar que quede cubierto el servicio para atender a todos los niños con cáncer de nuestro estado, sin excepciones”, aseveró.