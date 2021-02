Capacidad para aplicar vacunas COVID a adultos mayores queda rebasada en Morelos

Por segundo día consecutivo, la falta de organización en el proceso de aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para adultos mayores quedó evidenciada, pues el arribo de personas que buscaba ser inmunizada rebasó la capacidad del personal médico y de la delegación de Bienestar Social en el municipio de Temixco.

A pesar de que hubo personas que hicieron fila desde las 3:00 horas de la madrugada de este martes, varios ya no alcanzaron ficha.

"La gente está desde las 3 y 4 de la mañana, se entregaron 100 fichas, pero la gente está molesta porque no alcanzaron. Salió una persona del centro de salud (dijo) que iba a checar si entregaba más fichas o no. La gente está en espera y no se quiere mover, pero les dijeron que regresen mañana (miércoles)”, manifestó Adriana, vecina del poblado de Acatlipa.

Sin embargo, el descontento se elevó cuando arribaron adultos mayores y/o familiares de otros municipios como Emiliano Zapata, Cuernavaca y Jiutepec, cuando ayer autoridades federales del IMSS y de la delegación de Bienestar Social informaron que las 15 mil vacunas destinadas para Temixco, solo se aplicaría a los habitantes de esta demarcación.

También se mostró el descontento de algunas personas porque a pesar de que llegaron desde muy temprano, les dijeron que tenían que esperar hasta el miércoles para recibir una ficha, por lo que señalaron que “no tenía caso” que les llamaran los Servidores de la Nación y que se registraran en la web, al final solo atenderían a los pacientes que alcanzaron ficha.

Otros cuestionaban por qué las autoridades encargadas no planearon instalar los módulos de vacunación en canchas o auditorios con más espacio, pues en los alrededores de los 13 puntos de Temixco en los que se aplicará el biológico esta semana no existen las condiciones para el proceso: están a pie de carretera, hay personas mayores que requieren acudir al baño o están en pleno rayo del sol.

“Me llamaron los Servidores de la Nación, me dijeron que ayer tenía mi cita a las 14:00 horas para vacunarme, llegamos y ya no había ficha, nos dijeron 'ya váyanse a su casa, no vamos a vacunar más'. Y hoy no alcanzamos ficha. Vemos gente que no es de la comunidad, yo soy de Acatlipa y conozco bien de esta zona, yo que soy de Acatlipa sigo sin vacunarme y sin ficha; hay mucha gente que necesita ayuda”, comentó.

Posteriormente, cerca de las 11:00 horas comenzaron a llegar los que recibieron la llamada de los Servidores de la Nación y les informaron que tenían que presentarse hoy a la hora que se les indicaba, pero como ya habían repartido las fichas a los que se formaron desde las 3:00 horas, los del mediodía ya no alcanzaron turno.

A pesar de eso, el personal médico de los Centros de Salud les pedía tener paciencia y les aseguraban que “tarde o temprano” serían vacunados, pero debían esperar.

El lunes, el coordinador del proyecto de vacunación en Morelos, José Ángel Van Dick Puga, reconoció que hubo problemas en la organización porque hubo retraso en los almacenes, pero aseguró que esta semana se regularizaría la aplicación correspondiente al cargamento de AstraZeneca, y agregó que el jueves llegarán más de 10 mil dosis más para continuar con el proceso.

A su vez, el secretario de Salud en Morelos, Marco Antonio Cantú Cuevas, pidió a la ciudadanía paciencia, pues la dosis llegará de manera continúa para alcanzar a toda la población de las zonas de más alta marginación en todos los municipios de la entidad, además de que también esta semana arribarán las vacunas de Pfizer para continuar la inmunización del personal de salud.

