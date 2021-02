Detienen a directora de clínica por caso Mariana; es acusada de abuso de autoridad

Anahí 'N', directora del centro de salud de la comunidad Nueva Palestina, en donde el pasado 29 de enero fue asesinada la médica Mariana Sánchez, fue detenida acusada del delito de abuso de autoridad.

En un breve comunicado, sin aportar más detalles, la Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer que ejecutó la orden de aprehensión derivado de las diversas líneas de investigación sobre el caso.

De acuerdo con las declaraciones que ha presentado la madre de la joven, Lourdes Dávalos Ábrego, su hija denunció hostigamiento y abuso sexual que estaba sufriendo por parte de un compañero de trabajo, meses antes de su muerte.

La médica presentó esta queja ante las autoridades de la Secretaría de Salud a la que pertenece la clínica de Nueva Palestina.

Lourdes Dávalos ha señalado que las autoridades no realizaron acciones contundentes contra la persona a la que había denunciado su hija, y que esa es una de las líneas de investigación que se siguen para esclarecer su homicidio.

Mariana Sánchez vivía en un cuarto de la propia clínica de la comunidad Nueva Palestina, por no contar con recursos económicos para rentar en otro lugar. Ella había solicitado a la Secretaría de Salud de Chiapas su cambio de zona, porque no se sentía segura en ese lugar ubicado en la zona selva, petición que no fue atendida.

