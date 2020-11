Destaca Enrique Alfaro manejo de la pandemia de COVID-19 en segundo informe de Gobierno

Al rendir su segundo informe de gobierno ante el Congreso del Estado y los jaliscienses, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, destacó el manejo que ha dado la entidad a la pandemia de COVID-9, donde se ocupa la tercera posición como el estado con la menor tasa de casos acumulados y el quinto en mortalidad a nivel nacional, la reactivación económica que ha podido recuperar 27 mil empleos, avances en obra pública, salud, infraestructura social, carretera, movilidad, seguridad, campo, ciencia y tecnología, campo, medio ambiente, equidad de género, cultura, deporte, gobernanza y en el manejo de la deuda pública.

En el tema de salud hizo hincapié en que gracias al certero análisis y proyección de la pandemia, en Jalisco se han salvado miles de vidas.

“Lo digo con toda claridad, este año estaban en juego la salud y la vida de los jaliscienses, y por ello tuvimos que redefinir prioridades y la agenda de trabajo del Gobierno de Jalisco, tuvimos que tomar decisiones a tiempo, a veces difíciles, no decisiones para el aplauso fácil, no decisiones pensando en encuestas o en el próximo proceso electoral, se tomaron decisiones pensando en el bien colectivo, esa era y es mi responsabilidad, y me siento orgulloso de haberlo hecho”, destacó Alfaro Ramírez.

Precisó que gracias la negativa a firmar el convenio de adhesión al INSABI, aplicar un modelo propio basado en la realización de más de 310 mil pruebas para detección de coronavirus en coordinación con la UdeG con el modelo Radar Jalisco, el Estado no ha superado el 31 por ciento de la ocupación hospitalaria, lo que habla de la efectividad de detectar casos y asilarlos a tiempo.

“En la pandemia hemos sido solidarios todos, los jaliscienses pusimos un ejemplo nacional”, dijo.

Para atender la emergencia sanitaria, sin ayuda de la federación, Jalisco ha destinado 2 mil 206 millones de pesos adicionales al presupuesto estatal de salud, que en 2020 tenía asignado 9 mil 286 millones de pesos. Entre este recurso se encuentra el destinado a quipos de protección de personal médico que atienden a pacientes con COVID, el arranque para la basificación de 4 mil 622 empleados eventuales del sector salud estatal, el dotarles de seguridad social y la entrega de un bono único a 12 mil 850 profesionales del sector.

En infraestructura hospitalaria, se informó que tan solo en infraestructura de salud se han invertido mil 294 millones de pesos. Destaca Plan de Reconversión y Escalamiento Hospitalario, a fin de optimizar y fortalecer el sistema de salud, la infraestructura hospitalaria y los recursos humanos para la atención de la emergencia por COVID con 4 mil 68 camas habilitadas. Inversión de 131.9 millones de pesos.

Enrique Alfaro recordó el manejo que dieron a una pandemia en la época de la Nueva Galicia entre 1785 y 1786, que ocasionó que 15 por ciento de la población de aquella época falleciera.

En materia de transporte público, el gobernador recordó que a dos años de iniciar el proceso de renovación a fondo de este servicio, se logró que fuera un negocio de particulares, logrando la regularización de concesiones, el cambio y la transformación del sistema de rutas, la aplicación del primer modelo en México del sistema de pago electrónico unificado.

También destacó que en la etapa final del proceso de renovación se tiene detectado un padrón de 4 mil 819 camiones existentes en el AMG, de los cuales mil 460 están fuera de norma y tendrán que ser sustituidos; ayer fueron entregadas las primeras cerca de 200 nuevas unidades, de 900 que este mismo año se cambiarán, y el resto se renovarán durante 2021.

Respecto al proyecto de Mi Macro Periférico, informó que el sistema de transporte tipo BRT que correrá a lo largo del circuito Periférico, que conectará con las líneas 1 y 3 de Mi Tren, y con Mi Macro Calzada Independencia, y recorrerá los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y

Tonalá, contando con Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán por medio de un sistema integrado de rutas alimentadoras y complementarias, registra un avance de 60 por ciento, y una inversión superior de 3 mil millones de pesos.

Del arranque de operaciones de la Línea 3 de Mi Tren, el mandatario recordó que por medio de las gestiones ante la federación, se pudieron destinar los 4 mil millones de pesos que faltaban para terminarla. De la Línea 4, detalló que ya se dieron los primeros pasos con la realización de estudios de preinversión, se firmaron convenios entre SCT, Ferromex y Gobierno de Jalisco para la elaboración del proyecto, y se logró la clave de registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Gobierno Federal; solo falta que el Gobierno de México asigne recursos en 2021 para iniciar su construcción.

En el manejo de la deuda pública, Enrique Alfaro destacó que con todo y el reciente crédito por 6 mil 200 millones de pesos solicitado para hacer frente a la pandemia ante el abandono presupuestal del Gobierno federal, el Estado goza de buena calificación crediticia.

“Tenemos finanzas más sanas que ofrecen confianza a instituciones bancarias y financieras, y proporcionan un ambiente de seguridad a la inversión. Aquí están las calificaciones crediticias, una que mejoro y las dos que mantuvimos”, explicó el mandatario.

En obra pública se invierten más de 7 mil 400 millones de pesos en obras de construcción, reconstrucción, conservación periódica, conservación rutinaria de carreteras estatales en todas las regiones, particularmente aquellas que son de mayor importancia para la conexión terrestre entre regiones de Jalisco. También se invierten 3 mil 97.80 mdp entre 2019 y 2020 para la construcción y modernización de vialidades en todo el estado.

Sobre la Red Jalisco, se informó que avanza de manera importante este proyecto de gobierno para dotar de internet a todo Jalisco, logrando estar a cuatro meses de habilitar 7 mil 418 puntos de conexión en escuelas, centros de salud y sitios de gobierno, a través de una red híbrida para municipios fuera del AMG y una red de fibra óptica en el AMG con una inversión de 4 mil millones de pesos en un esquema de colaboración entre el gobierno y el sector privado.

El proyecto SIGA (Sistema Integral de Gestión de la Movilidad) que contempla la renovación del sistema de semaforización del AMG, agilizando el flujo de vehículos y disminuyendo la emisión de gases contaminantes, cuenta con una inversión de 449 millones de pesos, de los cuales 250 millones de pesos serán invertidos entre el 2020 y el 2021.

“Es un proyecto muy ambicioso que contempla 20 corredores inteligentes, mil 215 intercepciones renovadas, 325 kilómetros de vías a intervenir en la ciudad, 20 sensores regulación de velocidad, 10 puntos de monitoreo ambiental, 10 sensores de inundaciones y 9 pantallas de mensajes informativos. A final de este año tendremos los primeros 8 corredores”, expuso Alfaro.

El Saneamiento del Río Santiago, afirmó el gobernador, registra avances importantes con la inversión de 2 mil 193 millones de pesos que se destinan a distintas obras a través de varias dependencias, como son los 715 millones de pesos que se invierten en 17 plantas de tratamiento y cuatro colectores, con un avance promedio de 70 por ciento. Obras que permitirán incrementar la cobertura de saneamiento a 71 por ciento en toda la cuenca. En el resto del Estado se invierten 297.7 millones de pesos en 19 plantas de tratamiento fuera de la cuenca de Río Santiago, 13 de ellas de nueva creación y modernización de las 6 restantes, con un avance promedio de 43 por ciento. Estas obras permitirán incrementar la cobertura de saneamiento a 72 por ciento.

En obras para abastecimiento de agua, entre 2019 y 2020, se han programado 570.7 millones de pesos en 46 acciones para incrementar y mejorar el abastecimiento de agua potable a poblaciones con grandes carencias del servicio.

En el rubro de gobernanza se informó que se realizaron mesas sectoriales para la identificación de problemas y sus causas; la Macro-gira Río Santiago en los municipios de Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán de los Membrillos, Poncitlán, Ocotlán y Arandas para observación de avances; y además se realizó el Registro Estatal de Enfermedad Renal Crónica en proceso de implementación, y la acreditación de 11 de las 35 unidades de salud pública en el API. Para 2020, se programó la acreditación de las otras 24 unidades, el trámite de la certificación está pausado por la pandemia, pero las unidades se encuentran listas.

Medio ambiente es otro rubro donde el gobernador destacó resultados, como la consulta ciudadana para el aval del Plan Maestro de intervención del estero El Salado en Puerto Vallarta, al cual se se adicionaron 39.83 hectáreas al área protegida; la recuperación de Colomos III; la realización del Inventario Estatal de Emisiones de Gases y Compuesto de Efecto Invernadero (IEEGyCEI), la actualización del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, el cual integrará el IEEGyCEI y la información más actualizada sobre vulnerabilidad en Jalisco; el desarrollo de la Estrategia Estatal de Cambio Climático (EECC), la cual culminará en 2021, así como el posicionamiento firmado por los gobiernos estatales, reconociendo la gravedad de la emergencia climática desde la Alianza de Gobernadores Mexicanos por el Clima.

También destacan el reconocimiento internacional de las Juntas Intermunicipales; el programa Jalisco Reduce impulsando proyectos de infraestructura en materia de residuos con 22mdp; Jalisco Respira con 5 millones de pesos en reparación, y operación de las 10 estaciones de monitoreo atmosférico del AMG, un mejor manejo del fuego en 2020 con la campaña de estiaje tuvo una inversión de 118.6 millones de pesos, la creación de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos.

El rubro de educación, también se informó con vinculo en la pandemia por COVID-19, que tras la suspensión de clases presenciales, comenzó a operar Recrea Digital para brindar herramientas de educación a distancia por la contingencia y transformar la cultura digital de la educación. Otro logro fue Evaluación del modelo a distancia en el que democráticamente participaron 59 mil 748 profesionales de la estructura educativa y 181 mil 482 padres y madres de familia.

Se han renovado escuelas de todas las regiones del Estado, con apoyo de la UdeG, Jalisco logró tener la aceptación de todos los aspirantes a cursar su educación media superior.

Con una inversión estatal de 816 millones de pesos, el programa Recrea Educando para la Vida, entregó zapatos y uniforme escolar a estudiantes de educación básica, llegando a los 125 municipios del estado durante este ciclo escolar, beneficiando a 1 millón 249 mil 179 alumnos.

En el marco del Covid-19, PLAi (Plataforma Abierta de Innovación) operó 3 estrategias de ayuda: Apoyo a MiPyMES; Apoyo a Dependencias de Gobierno y Aprendo en Casa para Universidades a través de talleres cursos, seminarios, sesiones de trabajo, clases, webinars, todo a distancia. Se tiene el reto Jalisco COVID-19, el cual se impulsó para promover el desarrollo de dispositivos médicos y plataformas tecnológicas orientadas a prevenir, detectar, y monitorear el virus SARS-CoV-2 con 16.5 millones de pesos y 17 proyectos aprobados.

El presupuesto del Anexo Transversal de Igualdad de Género tuvo un incremento de 79% con respecto a 2019, pasando de 516.05 a 921.87 millones de pesos.

El presupuesto para la cultura en Jalisco es de 723 millones 596 mil 493 pesos, 2.83 por ciento más que en 2019. Con el reordenamiento presupuestal por COVID-19, se destinó una bolsa de 30 millones de pesos para apoyos directos al sector. El Botiquín cultural se creó como una herramienta diseñada para el acompañamiento a las y los jaliscienses durante el aislamiento social por la pandemia.

Para el campo, por segundo año consecutivo se destinó un presupuesto para el por arriba de los mil 700 millones de pesos en 2020. En 2 años ya se rebasó lo que se destinó al campo durante los 6 años de la administración pasada. Continuó la operación de los 647 equipos que se adquirieron en 2019 como parte del Programa de A toda Máquina.

Al haber entregado un informe de seguridad y desaparecidos con anterioridad, Enrique Alfaro Ramírez reiteró que su Gobierno no descansará hasta que los ciudadanos se sientan seguros. Muestra del trabajo realizado, dijo que en Jalisco la incidencia delictiva general se redujo en una cuarta parte respecto al 2018, y que de enero a septiembre del 2020 se cometieron 26 mil 255 delitos menos que en el mismo periodo del 2019.

Al comparar el comportamiento de la incidencia delictiva general en el periodo enero-septiembre del 2020 con la registrada en el mismo periodo del 2019, se observa que en Jalisco se logró una reducción de casi el 22 por ciento, mientras que a nivel nacional la reducción fue del 13 por ciento.