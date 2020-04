Denuncian en Coahuila manipulación en número de casos de COVID-19

Saltillo.- La coordinación general del Gobierno Federal en Coahuila denunció este domingo manipulación en el número de casos positivos de COVID 19, derivados del brote comunitario que registró el Hospital General de Zona número 7 de Monclova.

“Los jóvenes médicos, internos de pregrado, que tuvieron contacto con médicos y pacientes a COVID-19 no han sido atendidos, no se les ha hecho una prueba, a pesar de que han estado pidiendo que se les haga, solo se les pidió que se fueran a su casa, se les aisló, que no salieran de la ciudad, que estuvieran informando su ubicación y que no dijeran absolutamente nada”, detalló Reyes Flores Hurtado, delegado general del Gobierno Federal en Coahuila.

Cifras de la coordinación general de delegaciones federales en la entidad revelan que a más de 40 médicos residentes y de pregrado del IMSS 7 de Monclova les fue negada la prueba de COVID 19.

“A mí eso me parece reprochable, tenemos que atender a esos jóvenes para saber la dimensión real del contagio que se dio. Afortunadamente ellos pueden atenderse, pero no es la atención personal de los médicos la que solo debe preocuparnos, si no conocer la realidad de las criptas de contagio que se dieron en esta unidad médica. Ocultar cifras no nos sirve de nada”.

Dos semanas atrás, un hombre de oficio chofer de autotransporte de carga proveniente de Estados Unidos arribó a Monclova con síntomas de COVID-19. Dos médicos, uno de urgencias y otro anestesiologo tuvieron contacto directo con él y fueron infectados.

Al menos 24 personas tuvieron contacto con estos médicos índice en el contagio comunitario del Hospital General de Zona número 7 de Monclova, lo que generó el brote comunitario.

La semana pasada el médico de urgencias falleció.

Hasta el mediodía, Monclova reportaba 50 de los 82 casos, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Coahuila.

La coordinación general del Gobierno Federal en Coahuila solicitó a la delegación del IMSS en la entidad una relación de los médicos posiblemente infectados de coronavirus para determinar la magnitud de la pandemia en el estado.

Falta de insumos médicos genera protestas en 14 entidades

Aunque desde el 24 de marzo el titular del IMSS, Zoé Robledo, prometió la entrega de insumos en clínicas y hospitales, el material no llega o es insuficiente y las protestas de los trabajadores ya reventaron en la mitad de los estados del país.

Fichas informativas de sindicalistas trabajadores del IMSS indican a legisladores de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que se “desbordaron” más de 30 manifestaciones en 14 entidades.

Señalan que médicos, enfermeras, camilleros, radiólogos, laboratoristas, personal de intendencia, pacientes, entre otros, protestan principalmente en Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México, Puebla, Veracruz, Guerrero, Coahuila, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Guanajuato, Yucatán, Chihuahua, Aguascalientes y Sonora, hasta el pasado viernes, y se esperan más en otros estados.

Precisan que las protestas son reales y verdaderas, porque aunque se entregaron ya más de 500 mil “insumos” a las delegaciones, entre equipos de protección personal, gafas de seguridad, respirador N95, cubrebocas, guantes no estériles y batas impermeables, “son insuficientes”, ya que los equipos están escaseando cada día más.

Informaron que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, a través de sus 37 Secciones Sindicales en todo el país, hace recorridos diarios para recoger necesidades y las demandas son muchas.

En Villahermosa, Tabasco, en el Hospital General de Zona 46, reclaman que ya hay infectados y no hay los insumos necesarios; en Puebla, con ya dos muertes por COVID-19, en los hospitales de la Zona Sur y de la Zona Norte, la dirigente sindical, Patricia Parra, les reportó que no hay insumos, y que aunque desde el 23 de marzo el gobernador Miguel Barbosa ofreció enviar lo necesario, no ha habido respuesta suficiente. Con información de Víctor Chávez