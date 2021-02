Denuncian a precandidato local de MC por violencia sexual en Veracruz

Valeria Angélica Rangel, una joven veracruzana, denunció por violencia sexual a Jesús Alberto 'N', precandidato a diputado por el Distrito 15 de Veracruz de Movimiento Ciudadano.

La joven señaló que Jesús Alberto la violentó en su domicilio cuando ambos se encontraron para tratar unos temas de índole legal en los que el ahora acusado la apoyaría.

Comentó que mientras se encontraban en su casa ella fue a buscar unos documentos y al momento de regresar él le apuntó con un arma en la cabeza.

Jesús Alberto intentó someterla y obligarla a acostarse en la cama, relató Valeria, posteriormente forcejearon y cayeron al suelo donde siguieron los golpes. Jesús Alberto finalmente dijo que se trataba de una broma.

En un video que circula en redes sociales se puede observar a Jesús Alberto cuando sale corriendo de casa de Valeria, haciendo un movimiento de manos hacia la parte trasera de su pantalón donde aparentemente ocultaba el arma de fuego con la que amenazó a su víctima.

“Él al momento con su mano izquierda me sometió, pero no me estaba ahorcando, nada más me estaba sometiendo (…); el vato me empujó y me hacía que me acostara en la cama (…). Me empezó a gritar que era una broma, que es una broma, una broma, suéltame”, contó Valeria.

Integrantes de Movimiento Ciudadano en Veracruz confirmaron a El Financiero que Jesús Alberto 'N' efectivamente es precandidato a diputado; sin embargo, justificaron diciendo que el proceso fue abierto a toda la ciudadanía y que el acusado de violencia sexual no es militante de la agrupación.

Hasta el momento el partido no ha emitido ningún posicionamiento oficial sobre estos hechos.

