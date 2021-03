Debemos contrarrestar la revictimización y capacitar en perspectiva de género: Olga Sosa Ruiz

La diputada Olga Sosa Ruiz señaló que, al realizar una investigación judicial por actos de violencia en contra de una mujer, se debería contrarrestar la revictimización de esta al capacitar a cualquiera de los funcionarios públicos en perspectiva de género.

“La revictimización ocurre en las primeras instancias de contacto con el ministerio público; cuando se denuncia, muchas veces se revictimiza a la persona denunciante y eso debe ser contrarrestado a partir de la capacitación en perspectiva de género”, declaró la funcionaria tamaulipeca, “en la profesionalización de los servidores públicos y de un nuevo diseño institucional que hemos tratado de cambiar para el bien de las futuras generaciones”.

“Hay daño psicológico cuando se revictimiza, hay discriminación, señalamientos, humillaciones y otras prácticas injustas que no pueden seguir ocurriendo.

Asimismo, la diputada con licencia explicó que se necesitan fortalecer dos principios para que esto permee a toda la sociedad: la transparencia para combatir la corrupción y el flujo de la información pública a través de la libertad de expresión. Esto para que las investigaciones periodísticas, en derechos humanos y denuncias en todos sus espacios, puedan ayudar a disolver las malas prácticas dentro del sistema judicial e impartición de justicia.

La funcionaria, quien perdió a su padre a causa del crimen organizado, y quien vivió de cerca homicidios, desapariciones forzadas y feminicidios en Tamaulipas, abogó por las víctimas indirectas que perdieron un familiar o de menores de edad que quedaron huérfanos; por este motivo, la tamaulipeca presentó una iniciativa, la cual se aprobó, para la elaboración de un padrón permanente de menores en situación de orfandad por feminicidio y homicidio, desagregado por edad, sexo, escolaridad y víctima indirecta.

“Esta iniciativa se soporta en el presupuesto anual y tiene una correspondencia en los tres niveles de gobierno; la ventaja de reformar leyes es que es más difícil eliminar o desecharlas, como ocurre con las políticas públicas, así que de concluir todo el proceso legislativo me será grato decir que he contribuido al bienestar de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad”, explicó.

La educación también es otro de los pilares por los que el trabajo Sosa Ruiz también ha destacado en los últimos meses, ya que de las más de 15 iniciativas, una de ellas se enfoca en facultar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que puedan capacitar a las maestras y maestros en lengua de señas y se pueda garantizar la educación bilingüe de la comunidad sorda.

Por otro lado, esta iniciativa aprobada se unió a una reforma en favor de la movilidad para favorecer a las niñas y niños, aunado a que en los municipios y en las metrópolis puedan realizarse un trazo urbano orientado en fomentar la cultura vial, generar espacios peatonales o para sistemas de transporte amigables con el medio ambiente, como es la bicicleta.

“Debemos fomentar valores en los menores de edad sobre el uso de la bicicleta, el uso de las señales viales, porque es necesario que disminuyan los accidentes viales y se contribuya a generar espacios socialmente responsables con el medio ambiente”, explicó la integrante del Partido Encuentro Solidario (PES).

La economía también es uno de los puntos clave dentro de las iniciativas aprobadas y los dictámenes presentados en la Cámara baja por parte de Olga Sosa, ya que en las más últimas semanas se presentó una reforma para que la Secretaría de Economía, en situaciones de contingencia, pueda establecer créditos a micro, pequeñas y medianas empresas, con lo cual se evita la pérdida de los empleos y la quiebra de los negocios privados.

“La reactivación económica forma parte de las prioridades para este año, la primera es la campaña de vacunación hacia las personas adultas mayores; la segunda etapa consiste en abrir paulatinamente todos los sectores de la economía para estabilizar las economías y brindarles estabilidad y bienestar a las familias.

“En la medida en que las mujeres participen del desarrollo económico, de una autonomía económica y de oportunidades educativas y de desarrollo humano, es que se podrá frenar muchas de las violencias silenciosas que ocurren de manera diaria bajo estándares de normalidad”, dijo la funcionaria.

Dentro de su plan para la reactivación económica nacional está el hecho de incorporar las herramientas digitales en todos los negocios para realizar compras, pedidos y pagos; es, en sus palabras, un papel esencial para la inclusión financiera y la capacitación en el uso de las tecnologías. De este modo, el vendedor puede hacerlo no solo en su municipio, sino múltiples, otra entidad o país, por lo que no se restringe a un mercado.

El compromiso de Olga Sosa es entregar resultados, que ella calificaría de históricos, de salir correctamente al final de su ocupación como funcionaria.

“Sé que he trabajado con mucha voluntad, esfuerzo y dedicación por cumplirle a la población que me eligió y a la gente que represento. Esta ha sido una experiencia única, para mí representa una gran satisfacción poder tocar las puertas de la gente y que me reciban con los brazos abiertos porque he servido y ayudado a que la gente pueda vivir mejor”, declaró.