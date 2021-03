Crimen organizado amenaza a candidatos en Michoacán

Morelia, Mich.- En Michoacán, presuntos integrantes del crimen organizado iniciaron las amenazas en contra de aspirantes a puestos de elección popular.

Los delincuentes están reeditando los tiempos en que, bajo presión, ponían y quitaban candidatos a presidentes municipales y a diputados.

El caso más evidente, hasta el momento, es el de la presidenta municipal de Angamacutiro, Maribel Juárez Blanquet, quien presentó una denuncia penal por amenazas de muerte que buscan frenar su intención de reelegirse en el cargo.

Ante autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la munícipe recordó que desde el mes de enero ha recibido mensajes anónimos para causar intimidación y miedo.

"Lo que quieren es que me baje de la contienda y que me quede en mi casa; ya me dejaron un mensaje de muerte en el sanitario del baño de la presidencia de Angamacutiro", señaló.

Precisó que le advirtieron que sería asesinada el 10 de marzo, fecha que coincide con la ejecución de su hermano, el diputado Erik Juárez Blanquet, quien fue atacado en el año 2020 en Morelia por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

Mientras tanto, el dirigente estatal de Redes Sociales Progresistas (RSP), Juan Manuel Macedo, dijo que cinco de sus candidatos de la región de la Tierra Caliente se retiraron de la contienda por amenazas del crimen.

También el líder en Michoacán del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, reveló que por las advertencias del crimen no postularán candidatos en los municipios de Briseñas, Cotija, Tangamandapio, La Huacana y Aguililla.

Los partidos piden apoyo a las autoridades, para frenar las presiones de los grupos delictivos, entre los que destaca el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos.

Cabe señalar que en Michoacán se llevarán a cabo elecciones el próximo 6 de junio para renovar diputaciones, presidencias municipales y la gubernatura.