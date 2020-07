Corte ordena al ayuntamiento de Cuernavaca a cerrar negocios no esenciales ante semáforo rojo por COVID-19

Cuernavaca.- El ayuntamiento de Cuernavaca deberá anular el acuerdo de cabildo del pasado 22 de junio, que permitió el inicio de las actividades económicas y sociales en la capital del estado, y que permitió que abrieran cines, restaurantes, bares, teatros y hasta casinos, en pleno semáforo rojo de la pandemia de COVID-19.

Actualmente, Morelos tiene más de 3 mil casos positivos de coronavirus y casi 700 fallecidos; Cuernavaca es el municipio que tiene el mayor número de contagios 789 y 161 decesos, por lo que el gobierno del estado presentó el 24 de junio una controversia constitucional para echar abajo esta decisión del alcalde, Francisco Villalobos Adán, y los regidores, ante el riesgo máximo de infecciones, confirmó para El Financiero, el consejero jurídico estatal, Samuel Sotelo Salgado.

Por tanto, dijo que el edil deberá acatar la resolución de cerrar hasta que cambie el semáforo a naranja, que es como lo determinará la Federación, pero que, además, no contempla abrir todos los giros en una sola semana, como lo planteó el municipio, pues los comercios que no son esenciales deberán iniciar sus actividades hasta finales de agosto o principios de septiembre, como lo indicó el decreto 5835 del Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, mismo que está alineado con la federación.

“El Gobierno del Estado y el gobernador Cuauhtémoc Blanco, como autoridad de salud, ante un evento de esta naturaleza, acudió ante la Corte, a través del consejero jurídico, velando por la salud de los morelenses, toda vez que el color del semáforo no ha cambiado y existe alerta máxima de contagios”, abundó el funcionario.

No obstante, comentó que si bien el Ejecutivo es sensible al impacto económico que conlleva la suspensión de actividades no esenciales, en este momento implicaría un costo altísimo en términos de salud, además de que podría traer consecuencia que no haya avances en la semaforización.

De hecho, el pasado 25 de junio, que el municipio permitió la apertura escalonada, Morelos registró más de 100 contagios y el mismo número de decesos en un periodo de 24 horas, situación que los expertos consideraron el pico de la pandemia, por lo que no se recomendaba la apertura y, de no hacer caso, sería responsabilidad de los alcaldes.

Sin embargo, en ese entonces el edil Francisco Antonio Villalobos Adán manifestó que la decisión de abrir era un planteamiento de prueba de 21 días, ya que Cuernavaca ‘estaba quebrada’, la inseguridad había aumentado en lugares donde antes no había robos y asaltos y era urgente que la gente tuviera dinero en los bolsillos, pero “sí esto derivará en más contagios, entonces se volvía al confinamiento, pero con dinero en los bolsillos”.

Sin embargo, el ayuntamiento de Cuernavaca respondió que acatará la resolución de la SCJN, toda vez que llegue la notificación.

Tras estas decisiones, en los últimos días se han registrado manifestaciones e incluso enfrentamientos entre comerciantes ambulantes del Centro de Cuernavaca y elementos de Protección Civil de la capital del Estado, porque insisten en que se les permita trabajar en el primer cuadro.

Pero el municipio respondió que no les permitiría instalarse, porque eso provocaría la concentración de la gente y, como consecuencia una alta exposición del peatón de adquirir el virus.

Asimismo, este miércoles, un contingente de alrededor de 2 mil empresarios y comerciantes de Cuautla arribó a la zona del Calvario en la ciudad, para marchar a la sede del Gobierno del Estado y pedir diálogo y apoyo del Ejecutivo para que les dejen trabajar.

"No queremos créditos, queremos que nos dejen trabajar y si no se puede por el tema de la contingencia, entonces que nos den recursos, no créditos, porque no podemos pagarlos después de estar encerrados tres meses. Son más de 3 mil 500 familias que dependen de restaurantes, bares y centros nocturnos de Cuautla, que se están viendo afectados y no vamos a soportar un mes más”, expresó Jahir Morón Valdez, vocero.

CUAUTLA TAMBIÉN DEBERÁ ACATAR RESOLUCIÓN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó también que el Ayuntamiento de Cuautla cierre los comercios no esenciales, que abrieron recientemente a la nueva normalidad, incluso una semana antes que Cuernavaca.

Al respecto, Samuel Sotelo Salgado confió en que ambas controversias tendrían el mismo resultado, pues el argumento del Ejecutivo fue el mismo en ambos casos y fue un solo ministro el que los llevó.

En tanto, refirió que no se trata de una imposición, ni de un asunto político, si no que se busca evitar que con dichas decisiones ‘unilaterales’ de los alcaldes, los contagios se disparen y se saturen los hospitales por pacientes con COVID-19, lo que implicaría un costo alto para el sector salud.