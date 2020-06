Comparece alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos por caso de Giovanni López

GUADALAJARA, JAL.-El alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, compareció ante el Ministerio Público en el área de Visitaduría de la Fiscalía de Jalisco para declarar respecto de una carpeta de investigación en la que están involucrados policías municipales, bajo señalamientos de abuso de autoridad.

El pasado viernes debió comparecer por el caso de la muerte de Giovanni López, pero no se presentó por motivos de agenda, según argumentó, “es una situación diversa, ya declaré, estoy a disposición de ellos: todo lo que me soliciten con todo gusto se los haré llegar”.

El edil se presentó acompañado de sus abogados y con un amparo bajo el brazo, emitido por un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en Jalisco, el cual le concedió medidas cautelares contra actos como una orden de aprehensión, captura y ejecución de la misma.

El escrito señala como autoridad responsable al Juzgado Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial de Chapala, que le habría emitido una orden judicial, pero reclama que cualquiera de los demás juzgadores del orden penal estatal podrían requerirlo.

La audiencia constitucional del juicio de garantías que solicitó el munícipe tiene como fecha el 6 de Junio, y depositó mil 500 pesos cómo caución.

Eduardo Cervantes aprovechó esta audiencia para ponerse a disposición de las autoridades ministeriales por el caso del albañil de 30 años, cuya muerte se atribuye a las agresiones infligidas por policías de su municipio, “yo les aportaré todo lo que ellos me soliciten, y yo estaré puntual cuantas veces ellos me soliciten; decirles a ustedes que el viernes por los que no estuvieron, una disculpa, no les podía avisar porqué yo no podía asistir por motivos de agenda, fue muy pronto el oficio que me envían, y en tiempo le comuniqué a la institución si me podían diferir la cita, cita que atendí también en este momento”.

Por el homicidio Giovanni, se encuentran en el reclusorio el comisario José Manuel Becerra Santa Cruz, y dos subalternos, quienes sostienen una audiencia de imputación este lunes, en consideración a que se presume su responsabilidad en las agresiones.

Trasciende que existen otras personas involucradas en el crimen y podrían ser requeridas a comparecer.