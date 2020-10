Cierran filas por Jalisco frente al presupuesto del gobierno federal

Guadalajara, Jal.- Representantes de los los tres poderes del estado, universidades, presidentes municipales de todos los partidos y miembros de la sociedad civil cerraron filas por Jalisco frente al presupuesto del Gobierno Federal.

Esta mañana en el Museo Cabañas, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez subrayó que la entidad cerró filas frente a un presupuesto que atenta contra el desarrollo del Estado, al tiempo que aseveró que las acciones que ha tomado la Federación van más allá del presupuesto y cuestionó el sentido del pacto federal cuando el Gobierno de México ignora, ataca e insulta a las entidades.

“No estamos dispuestos a tolerar más abusos de la Federación, ningún estado libre y soberano que tenga un mínimo de dignidad puede seguir siendo parte de una federación cuando el gobierno de la República nos ignora, nos ataca, nos insulta y nos quita lo que nos pertenece”, expresó el mandatario.

Puntualizó que el recorte al presupuesto de Jalisco que pretenden realizar el presidente de México y el partido mayoritario en la Cámara de Diputados es un atropello que pondría en riesgo al estado y sobre todo a los jaliscienses y que de ser necesario se buscará la vía legal para defenderlo.

“Estamos aquí reunidos para defender el presupuesto de Jalisco al que la federación pretende quitarle nueve mil 200 millones de pesos respecto a lo que tuvimos este año. No podemos permitir que le quiten a Jalisco el presupuesto que le corresponde, no podemos permitir nos quiten más de 8 por ciento en términos reales de los recursos que recibidos este año cuando el presupuesto federal crecería en 0.3 por ciento, no pedimos más pero no vamos a aceptar menos”, expresó.

“Hoy, Jalisco unido le dice al presidente que no queremos pelear, pero tampoco vamos a permitir que nos atropelle, estamos listos para dialogar y construir acuerdos, pero también estamos listos para dar la batalla jurídica y política si es necesario”, sostuvo.

Asimismo, manifestó que estos recortes afectan tanto a los proyectos estratégicos de Jalisco, provocando un desfalco en los gobiernos municipales y al sistema de salud estatal, además de que se atenta contra las universidades públicas y las instituciones de ciencia y tecnología, la agenda ambiental, dejando desprotegidos a los niños con cáncer y al campo.

El mandatario estatal manifestó que esta demanda no es de una sola persona o de un gobernante como el presidente de México lo ha sostenido, al tiempo que criticó que el presidente de la República califique como corrupto y conservador a todos los que se atrevan a cuestionar sus decisiones.

“Estamos aquí, mujeres y hombres libres, para que el diálogo nos permita construir acuerdos con el gobierno de la República. Todos los días por la mañana el presidente de México cancela la posibilidad de conciliar al país y construir una agenda de futuro”.

“Desde el corazón de Jalisco sumamos nuestra voz a la de otros nueve estados de la República para exigir que el presidente de México nos reciba, nos escuche y genere las condiciones para que se corrija el presupuesto de egresos de la federación y se atiendan las demandas justas, estamos reunidos para exigir respeto al pueblo de Jalisco”, afirmó.

A su vez, la presidenta de la mesa directiva del Congreso de Jalisco, Sofía Berenice García Mosqueda, señaló que el Poder Legislativo se suma al pronunciamiento del gobernador de Jalisco, “lo hacemos desde el respeto y la vocación de servicio, lo que como diputadas y diputados pedimos es centrar la atención en las personas, ya que se les está afectando cuando más necesitan que del apoyo”.

Por su parte, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Ricardo Suro Esteves, destacó que el Poder Judicial de Jalisco se suma a esta convocatoria por Jalisco, “la eliminación de los fideicomisos y el recorte al presupuesto federal impactará gravemente en el estado”.

En representación de los alcaldes de Jalisco, el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, resaltó que en este sexenio de la noche a la mañana los municipios dejaron de contar con recursos federales de gran importancia para el desarrollo municipal.

“Nos ha dado un nuevo golpe al desaparecer fideicomisos que son de vital importancia para el desarrollo económico y social municipal. Además, se afecta el tratamiento y atención de niñas y niños con cáncer, por lo que hacemos un llamado enérgico para que se dé marcha atrás para que se garantice el derecho a la salud y a la atención a la salud médica”, manifestó.

En tanto que el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, manifestó que la tarea de terminar con la corrupción “ha sido urgente desde hace muchos años y la tenemos que enfrentar entre todos, pero se tienen que ver los cómo y no lo hagamos amputando las posibilidades que generan los fondos para la educación”.

“El presupuesto a las universidades en todo el país no ha crecido en los últimos cinco años. Jalisco es el estado que más recursos destina a la educación a través de su universidad pública, pero irónicamente en contraparte el presupuesto federal para la universidad es el más bajo del país”, señaló.

En el evento, que tuvo lugar en el Instituto Cultural Cabañas, se convocaron los tres poderes de Jalisco, los 125 gobiernos municipales, legisladores federales, organismos autónomos, universidades públicas y privadas, organizaciones empresariales, sindicatos de trabajadores, organizaciones sociales, iglesias, productores del campo, el sector magisterial, así como representantes de los pueblos originarios.