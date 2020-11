Cae sicario guerrerense relacionado con 27 hechos violentos en zona metropolitana de Cuernavaca

Temixco, Mor.-Autoridades del gobierno de Morelos confirmaron la captura y vinculación a proceso de un sujeto de nombre Yoni “N” quien está relacionado con al menos 27 carpetas de investigación de homicidios dolosos y actos violentos en los municipios de la zona metropolitana de Cuernavaca, entre los que resalta el atentado a un bar con razón social “Chelodromo” en el que perdieron la vida seis personas y del que se comprobó su participación activa mediante videograbaciones.

“El día de hoy damos a conocer otra detención relevante en la lucha contra la violencia en el estado de Morelos y que permite avanzar de manera importante, en las investigaciones realizadas de diversos hechos violentos en la zona metropolitana” , informaron.

“La Fiscalía General del Estado, obtuvo doble vinculación a proceso en contra de un hombre identificado como Yoni “N” por los delitos de homicidio calificado y amenazas, a este hombre se le persigue por un total de 27 carpetas de investigación”, detalló el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas.

Durante el informe de la Mesa de Coordinación para La Paz en Morelos, autoridades estatales explicaron que el arma que se le aseguró a este personaje de 37 años y oriundo de Guerrero, es marca Glock calibre .9 mm y está involucrada en varios asesinatos, los cuales fueron revelados de manera cronológica en la conferencia llevada a cabo en las instalaciones del Centro de Coordinación, Comando, Control y Comunicaciones (C5).

Con base en exámenes periciales que realizó el personal de la FGE, el arma asegurada a Yoni “N” está ligada a diversos asesinatos, entre los que resaltan está el de una pareja el 19 de enero en la colonia El Guante, en el municipio de Emiliano Zapata, sitio en donde cometió también varios homicidios.

Así también se le relacionó en atentados a balazos en un bar para hombres en Jiutepec, el 10 de septiembre de 2019, y con otros hechos más en esta demarcación tanto el año pasado como en 2020; pero además de los crímenes, también se tienen registrados agresiones con dicha arma de fuego a fachadas de domicilios de supuestas bandas contrarias.

De igual modo, se consideró que también existe participación de Yoni “N” en asesinatos en Tepoztlán, Yautepec, Cuernavaca por la zona de la colonia Tulipanes y en Temixco. Incluso, en el hallazgo de cuerpos embolsados el 21 de febrero de 2019 en la capital del estado con un mensaje dirigido a una grupo rival.

No obstante, Pablo Ojeda aclaró que Yoni “N” no actuó solo, pues derivado de estudios de dactiloscopia, se cuenta con pruebas de otros partícipes en los hechos violentos que se le adjudican, pero no se especificó a qué célula criminal pertenecen, con el afán de no afectar el debido proceso.

“Al momento, las investigaciones relacionadas con las carpetas referidas continúan y se siguen aportando los elementos de prueba que permitan la identificación, ubicación y aprehensión de las personas que participaron en dichas acciones en la que perdieron la vida varías personas”, abundó Ojeda Cárdenas.

Asimismo, se reveló que a Yoni “N” se le capturó cuando una de sus víctimas solicitó auxilio a la Policía Morelos, mientras era perseguido por dicho sujeto en la zona de Tabachines en Cuernavaca, ya que este le exigió detener la marcha del vehículo en el que iba a bordo y, si no, lo privaría de la vida.

Entonces, los elementos del Mando Coordinado le dieron alcance y al detenerlo el pasado 1 de noviembre se le aseguró el arma en mención, tres cargadores abastecidos y 43 cartuchos útiles, la pistola la llevaba consigo en la cintura.

Respecto al proceso de internamiento, en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, el coordinador del área, Francisco Borquez mencionó que Yoni “N” se encuentra en el área de ingresos, después pasará a la de clasificación y observación en donde se le harán todo tipo de exámenes, psicométricos, sociológico, psicológicos, criminológicos e incluso socioeconómicos, para ver el nivel de criminalidad que pueda tener.

Por lo que descartó que pueda tratarse de un interno de alta peligrosidad, que pueda causar disputas al interior de este recinto, como ha ocurrido anteriormente.

“El tratamiento en todos los Centros de Reinserción Social es el mismo, si tenemos una alerta al ingreso o algún antecedente que se haya tocado en la mesa de seguridad, se tomarán las medidas pertinentes para el personal que trabaja ahí”, concluyó.

Capturan a los autores materiales del asesinato de exsecretario de seguridad de Cuernavaca.

En este marco, se añadió que la Fiscalía Especializada en el Combate al Secuestro y Extorsión aportó pruebas suficientes para lograr la vinculación a proceso de los presuntos responsables del homicidio del exsecretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, Juan David Juárez López, ultimado en diciembre del año pasado, quienes fueron detenidos en un operativo en la colonia Zodiaco de la capital morelense cuando tenían secuestrada a una persona.

Se trata de los hermanos Emanuel “N” de 36 años y Rafael Quintín “N” de 32 años, a quienes el pasado 5 de noviembre se les aseguró armas y drogas en dicho cateo, pero también estarían relacionados con el homicidio de un actuario acribillado en noviembre de 2019 al que confundieron con el exsecretario de seguridad de la capital.

La relación con dicho homicidio se determinó por el arma calibre .9 mm que se le aseguró a Rafael Quintín “N”, pero fue hasta la audiencia de vinculación que se revelaron los resultados de las investigaciones.

El funcionario estatal, Pablo Ojeda Cárdenas detalló que los detenidos son autores materiales; sin embargo, serían los que ayudarían a dar con el o los actores intelectuales de dicho asesinato y que pertenecen a una organización delincuencial.