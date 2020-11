Bajan 40% robos en Jalisco y se reduce una cuarta parte incidencia delictiva total en los últimos dos años

Guadalajara, Jal.- En Jalisco, en los últimos dos años los robos bajaron casi 40 por ciento, mientras que la incidencia delictiva total (que incluye homicidios dolosos) bajó una cuarta parte. En ese mismo periodo bajó también 46.5 por ciento el delito de robo de vehículo, 21 por ciento el robo de motocicleta, 38.8 por ciento el robo a negocio y 42.3 por ciento el robo a casa-habitación, todos estos parámetros comparados con 2018, informó esta mañana el gobernador Enrique Alfaro Ramírez durante la presentación del segundo informe de seguridad.

“El camino es largo, nos queda mucho por andar, siempre serán aceptadas las críticas constructivas, siempre habrá cosas que mejorar, siempre habrá cosas qué corregir, pero tenemos que defender la idea de que en Jalisco estamos en el camino de recuperar la paz y la tranquilidad. Los resultados deben de alentarnos para no aflojar el ritmo”, sostuvo.

Respecto a la incidencia delictiva total, el mandatario precisó que la reducción de una cuarta parte de la incidencia delictiva total representa un 23.2 por ciento menos delitos cometidos durante 2019 y 2020. Además, afirmó que de enero a septiembre de 2020 se cometieron 26 mil 255 delitos menos que en el mismo periodo del año 2019.

Precisó que la disminución de robos es del 38.9 por ciento y corresponde al período de enero a septiembre del 2020, en comparación con 2018, y del 33.1 por ciento con relación al 2019, lo que se traduce en más de 14 mil 847 incidentes menos en todo el estado.

Asimismo, informó que los homicidios dolosos bajaron 4.8 por ciento respecto a 2018 y 17.3 por ciento con relación a 2019; este año se encontraron 377 fosas, más del doble que las 172 del año pasado y las 64 de 2018; la explicación, dijo el gobernador, es porque en Jalisco se está buscando a quienes nos faltan.

Comparado con el escenario nacional, en 2020, la incidencia delictiva general en Jalisco se redujo casi el 22 por ciento respecto a 2019, mientras que a nivel nacional la reducción fue del 13 por ciento. En este mismo periodo, los robos en Jalisco bajaron un 33.1 por ciento, mientras que a nivel nacional la reducción fue del 23.1 por ciento.

“Debemos hacer un esfuerzo colectivo para entender que el desafío de combatir la violencia no es sólo del gobierno. Es un asunto que tenemos que enfrentar como sociedad, es un reto compartido, el Gobierno de Jalisco creo que ha demostrado en estos primeros dos años de trabajo que hay una ruta y una estrategia, que sabemos hacia dónde vamos y que poco a poco los resultados irán generando un cambio en la percepción de la ciudadanía. De nada sirven el mostrar cifras con resultados positivos, si la gente no se siente más segura, ese es el desafío que tenemos por delante y no vamos a aflojar el ritmo de trabajo y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra parte para que Jalisco viva en paz”, añadió el mandatario jalisciense.

Pero la efectividad de la estrategia no sólo se confirma en la incidencia delictiva, estas acciones van aparejadas en la procuración de justicia en la que encontramos que, en lo que va del año, a pesar de la pandemia, se cumplimentaron 17.1 por ciento más ordenes de aprehensión que en el mismo periodo del 2018 y 1.6 por ciento más que en el 2019.

El mismo caso ocurre con la cantidad de personas vinculadas a proceso; de enero a septiembre del 2020 se superó en casi 14 por ciento la cantidad de vinculaciones con relación al 2019, mientras que comparado con 2018, el incremento fue del 33.4 por ciento.

En este rubro destacan mil 255 por robos diversos, 24 por feminicidio, 160 por abuso sexual infantil y 166 por homicidio o tentativa de homicidio, entre otros.

Dijo que si hablamos de mecanismos alternativos de solución de controversias, la efectividad subió durante los primeros meses del 2020, alcanzando 7 mil 911 acuerdos reparatorios celebrados, con un nivel de cumplimiento del 88.9 por ciento.

Con relación a los delitos contra mujeres y delitos en razón de género, entre enero y septiembre de 2020 se judicializaron un total de 489 carpetas, lo que representa un incremento de 35.8 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019 y 64.6 por ciento con relación con 2018.

En el Centro de Justicia para las Mujeres del AMG, un total de 33 mil 322 usuarias recibieron alguno de los servicios que se brinda, en 11 mil 703 casos se dictaron medidas de protección desde el primer contacto con la finalidad de brindar seguridad a las víctimas; mientras que en la sede de Puerto Vallarta, se atendió a 4 mil 205 usuarias y se dictaron 650 medidas de protección.

En coordinación con el Escudo Urbano C5, se realizaron adecuaciones en el número de emergencias 911 para que los despachadores de las corporaciones de seguridad pública pudieran identificar fácilmente los reportes relacionados con violencia contra la mujer, violencia de pareja y violencia familiar, para agilizar la atención especializada por parte de las diferentes comisarías. En el periodo de enero a septiembre de 2020, se atendieron y clasificaron 53 mil 168 incidentes en los tres rubros; 6.53 por ciento menos que en 2019, cuando se atendieron y clasificaron 56 mil 885 incidentes.

Con el objetivo de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres receptoras de violencia, sus hijas e hijos, se creo el Grupo Ateneas, conformado por 80 mujeres capacitadas en perspectiva de género; principios en la atención de niñas, niños y adolescentes receptores de violencia; principios en la atención a personas en crisis y víctimas; emisión y seguimiento de órdenes de protección; características de la atención policial a mujeres receptoras de violencia y diversidad; conocimiento del Sistema de Justicia Penal; protocolo para policías con capacidades de procesar, y primer respondiente. Además, el Grupo Ateneas está capacitado para la atención de manifestaciones, por lo que es desplegado para resguardar las mismas.

Como parte de las acciones de la Secretaría de Seguridad, de enero a septiembre del 2020 se decomisaron 145 armas, 3 mil 761 cartuchos y 2 mil 506 vehículos; se aseguraron 138 plantíos de marihuana, mil 357 kilos de marihuana, y 5.08 kilos de cristal.

En acciones de combate al abigeato, se aseguraron a 320 personas, 2 mil 700 cabezas de ganado y 314 vehículos; mientras que en el combate a la tala clandestina se recuperaron 70 metros cúbicos de madera, 10 mil 452 kilos de carbón y 90 rollos de madera.

En 2020 se reforzó el operativo Salvando Vidas para ampliar sus resultados y su incidencia en la concientización de la ciudadanía sobre el manejo responsable. A causa de la contingencia sanitaria por COVID-19, se implementó un protocolo especial para el personal de alcoholimetría, con la finalidad de proteger su salud y la de las personas examinadas; se aplicaron 964 mil 645 pruebas realizadas y 7 mil 932 personas fueron detenidas.

A través de la Comisaría Vial, y en estrecha coordinación con comisarías municipales, se realizaron dispositivos para la regularización de vehículos y la detección de autos y motos con irregularidades o reporte de robo; 3 mil 955 motos fueron detenidas y se impusieron 9 mil 428 folios a motociclistas; además se detuvieron a 3 mil 650 vehículos y se impusieron 3 mil 739 folios a automovilistas.

Durante este año se intervinieron 5 comisarías municipales como parte de una acción consensuada en la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad: San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalostotitlán, Poncitlán y Teocaltiche; luego de realizarse un proceso de revisión administrativa y operativa en el que se capacitó y evaluó al personal de estas dependencias; en San Juan de los Lagos opera un mando mixto entre el municipio y el estado, en Pocitlán la corporación retornó al municipio, mientras que en el resto de los municipios la seguridad permanece a cargo de la Policía del Estado con apoyo de la guardia Nacional.

A un año de haberse formado la Policía Metropolitana, se consolidó la Fuerza de Reacción, un grupo de atención especial bajo el mando y control directo del Comisario de la Policía Metropolitana cuyos elementos operativos han sido asignados de forma proporcional por cada una de las comisarías de los municipios del AMG; actualmente se conforma por 70 elementos, pero está en proceso de expansión para alcanzar 330 elementos. Su objetivo es apoyar a las comisarías del AMG en situaciones precisas y concretas, para restablecer, mantener y garantizar el orden y la paz pública en las áreas de mayor incidencia delictiva.

Los procesos de certificación y obtención del Certificado Único Policial CUP avanzan; de acuerdo con los registros, 57.05 por ciento del personal en activo susceptible de certificarse en Jalisco ya le fue emitido su CUP, mientras que en las dependencias estatales, el avance es del 69.29 por ciento.

Para fortalecer los procesos de capacitación y certificación policial de las corporaciones en el estado. Este año se creó la Estrategia de Capacitación Itinerante para la obtención del Certificado Único Policial ECICUP, un programa itinerante que lleva a las regiones del estado los cursos de capacitación obligatorios para cualquier elemento de policía municipal.

Para cubrir a la totalidad de los municipios del estado, se determinaron seis sedes para la estrategia ECICUP en las bases regionales de la Policía Estatal en: Colotlán (Región Norte), Tepatitlán de Morelos (Regiones Altos Norte y Altos Sur), Mascota (Sierra Occidental, Sierra de Amula y Costa Norte), Zapotlán El Grande (Sur y Sureste), Valle de Juárez (Sureste y parte Ciénega) y Autlán de Navarro (Costa Sur y Sierra de Amula).

Entre 2018 y 2020 el presupuesto de operación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se incrementó en 15.5 por ciento.

Después de 3 años de haber sido creado como OPD, y una inversión de 895 mdp para su construcción y equipamiento, el Escudo Urbano C5 hoy está completamente en funciones; En 2020 su presupuesto fue de 242.4 millones de pesos y su personal asciende a 320 elementos (incluyendo Ceinco). Hoy se ha convertido en un pilar de la estrategia de seguridad, dónde al 30 de septiembre de 2020 se han coordinado 4 mil 156 eventos relevantes gracias a su trabajo ordinario.

Con relación a la línea de emergencia 911, al 30 de septiembre del 2020 se recibieron 4 millones 788 mil 024 llamadas; más de la mitad corresponden a un mal uso del servicio; en la línea Locatel se recibieron más de 23,000 solicitudes de búsqueda en las bases de datos disponibles, obteniendo más de 700 resultados positivos, mientras que en la línea de denuncia anónima 089, se recibieron más de 7 mil denuncias entre enero y septiembre de 2020.

La aplicación Botón de Auxilio ya registra 24 mil 720 usuarios activos, y desde su presentación se han recibido 280 activaciones, destacando 169 de seguridad, 48 de bomberos y 45 de servicios médicos.

Desde el inicio de la administración se comenzó con un modelo de reinserción basado en el respeto a los derechos humanos a partir de cinco ejes: salud, deporte, formación académica, capacitación y trabajo. En diciembre del 2018 la ocupación de los Centros de Reinserción Social era del 139.3 por ciento, al expandir y dignificar los espacios, hoy la ocupación total es del 98.87 por ciento.

Con el objetivo de promover la transformación de las instituciones de seguridad y procuración de justicia abriendo espacios de diálogo entre la sociedad y el Gobierno.

A raíz de lo ocurrido los primeros días de junio, el colectivo de víctimas Somos 4, 5, 6 y el Gobierno de Jalisco acordaron impulsar, en conjunto con las policías y la sociedad civil reformas a las instituciones de seguridad y procuración de justicia para evitar que hechos como estos se repitan. Se realizó el Foro Construcción de Paz, Seguridad Ciudadana y Reforma Policial. En total, los eventos de este foro han sido reproducidos en 48,651 ocasiones.

Gracias a este foro se pudo identificar que uno de los puntos elementales en los cuales se deben enfocar los esfuerzos es en la dignificación de los servicios de seguridad pública, la formación profesional del personal en temas de normatividad, ética, derechos humanos, cultura de paz y seguridad ciudadana.

Como siguiente paso, se integrarán cuatro Mesas Técnicas para estructurar la propuesta de implementación de los primeros proyectos para lograr la transición de las instituciones de seguridad pública del estado de Jalisco hacia un modelo de seguridad ciudadana.

Finalmente, Enrique Alfaro Ramírez recordó que la seguridad en su administración será una asignatura donde se hable siempre con la verdad y se buscará una coordinación estrecha con los tres niveles de gobierno. No obstante, afirmó que aunque queda camino por andar, ya se transita por la ruta para recuperar la percepción de seguridad en los ciudadanos.