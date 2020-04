Asociaciones ciudadanas en Morelos protestan por homicidios y agresiones a médicos

Asociaciones ciudadanas y de médicos protestaron este lunes en la Plaza de Armas de Cuernavaca para exigir justicia por el asesinato de tres médicos en Puente de Ixtla y por la agresión a médicos y personal de enfermería que han sido atacados y ante la alerta sanitaria por coronavirus.

“Estamos haciendo un llamado emergente al gobernador Cuauhtémoc Blanco por los asesinatos, porque no es posible que continúe la inseguridad en el estado. Si bien es cierto que estamos ante una crisis de salud, hoy salimos porque no podemos seguir guardando silencio, no podemos continuar en casa y que el Gobierno no enfrente esta situación”, expresó Ayda Núñez, representante de los jueces en retiro.

Voceros de al menos 20 organizaciones pidieron resultados y garantías para los médicos y enfermeras que se encuentran, dijeron, en un contexto adverso, tanto por la violencia e inseguridad, pero ahora también por la contingencia sanitaria.

Solicitaron al titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortíz Guarneros, a la Guardia Nacional, e incluso al Ejército, brindar mayor vigilancia al personal médico y garantizar su integridad, pero agregaron que quieren resultados por parte de la Fiscalía General del Estado, respecto al homicidio de los tres médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De no ser así, advirtieron que recurrirán a la Comisión Interaméricana de los Derechos Humanos y a la Corte Internacional.

“El pasado viernes, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitió una resolución que establece qué grupos deben ser preservados en su integridad entre ellos los médicos y periodistas. En el punto 10, le da la garantía al personal de salud de que debe ser protegido en su integridad y de que debe ser respetado; contar con los insumos de protección y, los estados que no atiendan esta recomendación pueden ser llevados a la Corte por violación de los Derechos Humanos”, expresó el asesor político del Colegio de Médicos Cirujanos Plásticos en Morelos, Omar Cerezo.

El representante señaló que en los últimos días, se le ha negado el servicio de transporte, a médicos y enfermeras en Cuautla y Cuernavaca, a tal grado que tienen que llevar una muda de ropa alterna a su uniforme para no sufrir el rechazo de la sociedad.

Asimismo, recordó que a mediados de marzo un grupo de pobladores de Axochiapan amagó con quemar el hospital general 'Dr. Ángel Ventura Neri', por un rumor en el que creyeron que dicho nosocomio sería exclusivo para el tratamiento de pacientes con COVID-19.

Dicha versión fue aclarada por los Servicios de Salud en Morelos, ya que destacaron que estratégicamente este hospital, ubicado al oriente de la entidad, no era viable para la reconversión y que en todo caso, los enfermos por el virus, serían concentrados en el Hospital General de Cuernavaca 'José G. Parres'.

Tras el pronunciamiento, los activistas brindaron un minuto de aplausos para los tres médicos asesinados en la comunidad de Tilzapotla, del municipio de Puente de Ixtla: Óscar Emeterio Cevallos, Luis Vidaña y Gerardo Urquiza.